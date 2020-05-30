2020-05-30T12:21:14+03:00
Происшествия

«Сбили пешехода»: На Новорижском шоссе из-за ДТП вытянулась пробка на несколько километров

На месте работают сотрудники полиции [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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На Новорижском шоссе в Подмосковье этим утром образовалась пробка длиной около 3 километров.На Новорижском шоссе в Подмосковье этим утром образовалась пробка длиной около 3 километров.Фото: предоставлено очевидцем
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На Новорижском шоссе в Подмосковье этим утром образовалась пробка длиной около 3 километров. Машинами забит участок от села Михалково до Ивановского, в сторону области. Заторы и на съезде в сторону поселка Павловская слобода - многие решили объехать по улице Зеленый Шум, но она оказалась слишком узкая для такого потока машин.

- Это продолжается уже около часа, - рассказывают застрявшие в пробке водители. - Стоим плотно. Народ выходит из машин, совершает прогулки вдоль дороги. Кто-то даже собак выгуливает.

В комментариях в навигаторе «Яндекс» стоящие в заторе водители говорят о двух версиях. «Впереди перевернулся пассажирский автобус», - пишут одни. «Нет, там фура перевернулась», - опровергают другие.

- На 37 километре Новорижского шоссе сегодня утром сбили пешехода, - сообщили корреспонденту сайта kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. - На месте сейчас работают сотрудники полиции.

ДТП на Новорижском шоссе в Москве.

- Как это произошло? Перебегал дорогу в неположенном месте?

- Подробности выясняются.

Между тем очевидцы сообщают, что на одной из полос лежит тело, накрытое простыней. Машины на этом участке пропускают только по одной полосе.

- Некоторые журналисты дали информацию, что якобы сбили сотрудника полиции. Эта информация не соответствует действительности, - заявили «КП» в подмосковной полиции.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

На Новорижском шоссе выстроилась десятикилометровая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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