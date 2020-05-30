2020-05-30T15:14:22+03:00
Политика

Путин предупредил об окончании действия СНВ-3

Президент поручил заняться проблемами застрявших за рубежом туристов [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент поручил заняться проблемами застрявших за рубежом туристов. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент поручил заняться проблемами застрявших за рубежом туристов. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Изменить размер текста:

Владимир Путин в субботу собрал виртуальное совещание Совета безопасности, на котором международная повестка рассматривалась сразу в двух ракурсах.

Во-первых, США вышли из Договора по открытому небу, и России на это нужно реагировать.

- Серьезных переговоров по этой важнейшей теме не только для нас, но и всего мира так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему, - сказал президент.

Как заявил накануне замглавы МИД Сергей Рябков, шансы сохранить СНВ-3 близятся к нулю, и скорее всего в феврале следующего года договор закончит свое действие.

Другая проблема заключалась в ситуации с туризмом, точнее с открывающими своим курорты зарубежными странами при не вполне ясной эпидемиологической ситуации.

- Многие страны, экономика которых зависит от туризма, сейчас полностью практически открываются либо заявили о полном открытии, - сказал Путин. - Надо нам обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас.

Президент поручил соответствующим ведомствам выработать позицию России по этому вопросу. Он поинтересовался у министра иностранных дел Сергея Лаврова - сколько россиян было вывезено из-за рубежа после закрытия границ и как вообще ведется эта работа.

- По имеющейся у меня информации, мы еще не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать в Россию, но застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией. И вывозные рейсы до сих пор организуются из различных стран мира, - сказал Путин.

Сергей Лавров доложил, что с 18 марта вывезено порядка 240 тысяч россиян, и по спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти порядка 25 тысяч 200 человек.

- Сейчас запланированы около десяти рейсов на ближайшие несколько дней, - сказал министр.

То есть складывается ситуация, когда, не вернув на родину одних, придется думать, как возвращать тех, кто сейчас собирается в поездку.

- В некоторых государствах, которые сняли уже вроде бы в связи с улучшением ситуации определенные ограничения, приходится возвращаться вновь к мерам по борьбе с коронавирусом, - предупредил Путин. - Мы это тоже видим, нам нужно вместе с нашими специалистами, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению.

Путин обсудил с членами Совбеза открытие ряда стран для туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Май в Москве может стать самым дождливым за почти 200 лет
В протестах в США застрелен сотрудник федеральной службы охраны
Лавров сообщил, что больше 25 тысяч россиян ожидают эвакуации из других стран
Путин предложил Совбезу обсудить открытие стран для туризма
Путин: Серьёзных переговоров с США по СНВ-3 начать не удалось
Рабочие пропуска в Москве продлили до 14 июня автоматически
В Минздраве сообщили, когда приходят в норму лёгкие после заражения коронавирусом
В России около 500 миллиардов рублей уйдёт на борьбу с коронавирусом
Минздрав: Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшие две недели
Исследование вакцины от коронавируса на детях может начаться в следующем году
Переболевшие коронавирусом не смогут участвовать в испытаниях вакцины
Центр "Вектор" планирует к сентябрю закончить клинические испытания вакцины от коронавируса
Созданную "Вектором" вакцину от коронавируса можно будет закапать в нос
Анна Попова сообщила о прогнозах наступления второй волны коронавируса
Попова рассказала, будет ли эффективной вакцина от коронавируса
В проект нового КоАП добавили штраф за отказ от обязательной вакцинации
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе
В России за сутки 181 человек умер от коронавируса
В Москве количество осадков побило двойной рекорд
В России врачей наградят за отличие в борьбе с коронавирусом
Волна банкротств в США стала крупнейшей с 2009 года
Кто больше всех будет зарабатывать после пандемии коронавируса, сказали эксперты
В Москве число вылечившихся от коронавируса пациентов достигло 78 324