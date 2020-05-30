Не пиши мне, не звони!

Госавтоинспекция МВД России начала масштабную кампанию «Внимание на дорогу», цель которой – рассказать всем участникам движения о проблеме отвлечения за рулем и найти пути решения этой проблемы. Вот лишь некоторые аргументы в пользу того, чтобы каждый водитель обратил внимание на свои привычки – и избавился от самых опасных из них.

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Таковы результаты исследования Национального управления безопасностью движения на трассах США. Исследование состоялось... 14 лет назад! Когда еще не использовался голосовой набор, не стали массовыми мессенджеры и автомобильные навигаторы. Полученные в США цифры до сих пор актуальны, а отвлекающих факторов стало намного больше!

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Ученые из Инженерного колледжа Университета штата Орегон (США) в 2015 году опубликовали результаты масштабного исследования влияния отвлекающих факторов на скорость реакции и риск ДТП. В исследовании приняли участие более 3000 молодых водителей. Самым опасным фактором оказался набор текстового сообщения. Даже если водитель при управлении автомобилем отвлекается на набор текста на 2 секунды и более, риск дорожной аварии возрастает в 24 раза.

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Во время разговора по смартфону «за рулем», причем даже с помощью устройства hands-free, поле зрения водителя сужается, напоминая туннель. К таким выводам пришли ученые Университета штата Род-Айленд (США). А профессор психологии Шон Вецера из Университета штата Айова (США) в 2017 году подсчитал, что говорящий по смартфону водитель замечает объекты на 0,04 секунды медленнее, чем тот, кто не отвлекается от управления автомобилем. Это значение кажется ничтожным, но прогрессирует во времени: чем дольше разговор, тем медленнее становится реакция водителя.

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Если автомобиль движется со скоростью 100 км/ч, поле зрения водителя сужается до угла в 22 градуса. В таких условиях человек видит только небольшой фрагмент пространства прямо перед собой и практически не в состоянии различать объекты, расположенные за пределами этого фрагмента. Отвлечение от дороги в таких условиях – это, фактически, езда вслепую.

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Ученые Университета штата Юта (США) провели масштабное исследование с участием водителей в возрасте 18-23 лет. Оказалось, что при чтении смс «за рулем» водитель реагирует на торможение движущегося впереди автомобиля за 0,884 секунды при норме в 0,34 секунды! Если водитель пишет сообщение, скорость реакции снижается в 6 раз. То есть становится хуже, чем у человека в состоянии алкогольного опьянения!