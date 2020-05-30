2020-05-30T19:15:53+03:00
Политика

Песков сбреет бороду в знак победы над коронавирусом

Во время болезни пресс-секретарь президента сменил имидж
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments4
Как рассказал пресс-секретарь президента, не бриться он решил как раз тогда, когда попал в клиникуКак рассказал пресс-секретарь президента, не бриться он решил как раз тогда, когда попал в клиникуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала в инстаграме видео, как они всей семьей сажают у себя на участке черешневое дерево. Копают яму, закапывают саженец, принимая участие в 20-летии фестиваля «Черешневый лес».

И те, кто посмотрел его, были очень удивлены. На смену знаменитым усам Дмитрия Пескова пришла настоящая борода. Находясь в больнице с коронавирусом, спикер Кремля радикально сменил имидж.

tatiana_navkatatiana_navka
Вот приехали домой, соскучились по своим А тут нас ждал сюрприз!
21360 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но как выяснилось, сделано это было не специально и ненадолго.

- Это временно! - рассказал Песков журналистам телеканала «Россия». - Как только я выйду на работу в офис, борода сразу исчезнет.

Как рассказал пресс-секретарь президента, не бриться он решил как раз тогда, когда попал в клинику, и с тех пор к бритве не прикасался.

zarubinreporterzarubinreporter
Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду в ознаменование полной победы над коронавирусом
133 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Это, скорее, наверное, предрассудок, - признался он. - Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока не можно будет уже ознаменовать победу над коронавирусом - и де-факто, и де-юре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Microsoft заменит журналистов роботами
Вторая попытка улететь: Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен поднялись на борт Crew Dragon
Жена полицейского, подозреваемого в убийстве Флойда, подала на развод
В Роскосмосе сравнили доход от полетов астронавтов на «Союзах» с найденной на улице монеткой
Смерть Джорджа Флойда из Миннеаполиса объяснили проблемами с сердцем
Мясников перечислил все способы передачи коронавируса
Греция вновь откроется для туристов из 29 стран
Нацгвардия Миннесоты впервые со времен Второй мировой войны проводит полную мобилизацию
Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год
Тейлор Свифт обвинила Трампа в расизме за его слова о расстреле протестующих в Миннеаполесе
Спасателям в Испании запретили делать искусственное дыхание из-за коронавируса
Трамп похвалил спецслужбы за работу во время протестов у Белого дома
От коронавируса умер старейший артист РАМТ Юльен Балмусов
Глава НАСА не уверен, что запуск Crew Dragon состоится 30 мая
От Миннеаполиса до Нью-Йорка: названы охваченные бунтами города США
Мурашко рассказал, что помогло спасти 10 тысяч жизней во время пандемии коронавируса
Май в Москве может стать самым дождливым за почти 200 лет
В протестах в США застрелен сотрудник федеральной службы охраны
Лавров сообщил, что больше 25 тысяч россиян ожидают эвакуации из других стран