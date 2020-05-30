2020-05-31T00:47:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Никого не боимся, кроме... москвичей: "Бытовой героизм" россиян пасует перед коронавирусом

Для провинциалов жители столицы страшнее немытых яблок и воды из-под крана
Павел КЛОКОВблогер, журналист
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Наш автор порассуждал о современных страхахНаш автор порассуждал о современных страхахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Какие мы все-таки, люди, странные.

Ничего не боимся. Например, напиваться до беспамятства. Есть немытые яблоки. Нырять в реку, не зная дна. Иметь секс без презерватива со случайной знакомой. Пить вечером всякий шмурдяк за гаражами. А утром воду из крана без всякого фильтра. Засыпая, курить в постели. Переходить дорогу на красный свет. Лежать в ванной с айфоном, который заряжается от розетки. Пить просроченные лекарства. Огрызаться с пьяными десантниками. Бесстрашно высовываться и мыть на большой высоте неоткрывающиеся створки окон. Жевать вокзальные чебуреки. Оставлять маленьких детей одних во дворе. Жарить шашлыки на балконе. Перечить участковому. Смотреть дом два. Совмещать антибиотики с коньяком. Срывать в огороде борщевик голыми руками. Дышать свинцом от настенной краски. Обгонять фуру ночью на скорости 110 км/ч, двигаясь в гору. Гладить белочек в городских парках, среди которых больше половины страдает бешенством. Пить на морозе, чтобы согреться. Мочить манту. Жить в Ливнах...

И многое-многое другое.

Если собрать всё это по частям, то жизнь провинциального человека покажется как единый и сплошной подвиг, начиная с самого рождения и заканчивая смертью (вероятнее всего, внезапной).

Но вот что выяснилось.

Оказывается, все эти герои, смельчаки и воины очень боятся москвичей. Потому что те - носители коронавирусной заразы.

Один мой знакомый собрался приехать к матери, чтобы помочь по хозяйству. Так что вы думаете? Соседи, которые об этом узнали, чуть ли не майдан устроили в своем скромном селении. Мол, не желаем контактировать с инфицированными (друг здоров как бык). Дойдем для начала до сельсовета (и ведь дошли!). Потом напишем главе района, губернатору, Путину. Якубовичу, в конце концов.

Смех смехом, а мой знакомый отложил поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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