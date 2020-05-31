2020-05-31T00:58:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 31 мая 2020: Вторая волна коронавируса придет осенью

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 31 мая 2020 года
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 31 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 31 мая 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вторая волна коронавируса придет в Россию одновременно с осенним гриппом. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также она предположила, что одновременный подъем заболеваемости двумя серьезными инфекциями - сезонным гриппом и COVID-19 - будет проходить тяжелее, чем эпидемия этой весной.

Впрочем, ситуацию может изменить появление осенью вакцины от коронавируса. В новосибирском институте "Вектор" ожидают, что испытания ее эффективности и безопасности начнутся уже в июне-июле, а к середине сентября исследования будут завершены.

Всего же, по данным ВОЗ, Россия предложила миру сразу 8 вакцин-кандидатов, разработанных в разных институтах нашей страны. Однако лучшие из них еще предстоит оценить с точки зрения эффективности и безопасности. Серьезное давление на этот процесс оказывает развившееся в мире движение антипрививочников: выход на рынок препарата с даже незначительными побочными эффектами даст этому лобби очень мощный пропагандистский инструмент.

Несмотря на наметившуюся в последние дни позитивную динамику в ситуации с COVID-19, она все еще остается крайне серьезной, каждый день заболевают тысячи россиян. В Новосибирске пациенты показали, как вынуждены ночевать в палатке, потому что не хватает мест в коронавирусном госпитале. Речь о больнице №11, которую переоборудовали под инфекционку. Больных с COVID-19 так много, что некоторых кладут в коридор. Но, похоже, и там закончилось место. Людей, которых привозят скорые, оставляют ночевать в палатках медицины катастроф, развернутых на территории больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пустите хотя бы в коридор!»: пациенты показали, как ночуют у больницы в палатке, потому что не хватает мест для больных коронавирусом
В Новосибирске возле ковидного госпиталя разбили палаточный городок. Из него сбежал уже один из пациентов: теперь его ищут полицейские и волонтеры
«В конце дня нет сил стоять на ногах, своих родных не видел два месяца»: новосибирский врач-инфекционист о борьбе с коронавирусом
Каждый день он проводит по 5 часов с больными COVID-19, ему грустно, что пациенты бывают агрессивны, а молодежь устраивает вечеринки во время самоизоляции
Новости 24
Эксперты оценили эффективность первого российского препарата от коронавируса
Афроамериканец и обвиненный в его убийстве полицейский оказались бывшими коллегами
Астронавты взяли на борт корабля Crew Dragon игрушечного динозавра
Сотни мигрантов вышли митинг в Париже и устроили стычку с полицией
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 миллионов человек
Корабль Crew Dragon вышел на орбиту
Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась
Корабль Crew Dragon стартовал к МКС
В НАСА подтвердили, что погода позволяет совершить запуск Crew Dragon
Первый российский препарат против коронавируса Авифавир получил одобрения Минздрава
Президент США заявил, что запуск Crew Dragon могут отложить на 3 июня
"Бавария" разгромила 5:0 дома "Фортуну" в 29 туре чемпионата Германии
Трамп готов отправить военных в Миннеаполис, если попросят местные власти
Трамп назвал журналистов CNN "больными неудачниками" за попытку обвинить Россию в организации протестов
Число выздоровевших военных стабильно превышает число заболевших