Коронавирус в России, последние новости на 31 мая 2020: Вторая волна коронавируса придет осенью

Вторая волна коронавируса придет в Россию одновременно с осенним гриппом. Такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также она предположила, что одновременный подъем заболеваемости двумя серьезными инфекциями - сезонным гриппом и COVID-19 - будет проходить тяжелее, чем эпидемия этой весной.

Впрочем, ситуацию может изменить появление осенью вакцины от коронавируса. В новосибирском институте "Вектор" ожидают, что испытания ее эффективности и безопасности начнутся уже в июне-июле, а к середине сентября исследования будут завершены.

Всего же, по данным ВОЗ, Россия предложила миру сразу 8 вакцин-кандидатов, разработанных в разных институтах нашей страны. Однако лучшие из них еще предстоит оценить с точки зрения эффективности и безопасности. Серьезное давление на этот процесс оказывает развившееся в мире движение антипрививочников: выход на рынок препарата с даже незначительными побочными эффектами даст этому лобби очень мощный пропагандистский инструмент.

Несмотря на наметившуюся в последние дни позитивную динамику в ситуации с COVID-19, она все еще остается крайне серьезной, каждый день заболевают тысячи россиян. В Новосибирске пациенты показали, как вынуждены ночевать в палатке, потому что не хватает мест в коронавирусном госпитале. Речь о больнице №11, которую переоборудовали под инфекционку. Больных с COVID-19 так много, что некоторых кладут в коридор. Но, похоже, и там закончилось место. Людей, которых привозят скорые, оставляют ночевать в палатках медицины катастроф, развернутых на территории больницы.