«Зато по ящику за гонорар твердят, что всем нужно дома сидеть»: Погулявшую на пикнике Анфису Чехову осудили за нарушение самоизоляции

Анфиса Чехова в Инстаграме рассказала о том, как она съездила в Санкт-Петербург: телеведущая отправилась из Москвы в город на Неве на день рождения подруги - чемпионки мира по фитнес-бикини Натальи Луговских. Судя по всему, жители северной столицы не особо опасаются подхватить коронавирус. На снимках Анфиса и ее друзья веселятся большой компанией, забыв о том, что вокруг бушует пандемия.

В Санкт-Петербурге Анфиса остановилась в отеле, где ее подруги устроили веселый девичник с шампанским и воздушными шарами.

- За сутки решиться и сорваться в Питер, чтобы поздравить подругу с Днем Рождения! Спонтанность моё второе имя, - написала Чехова, поделившись на своей страничке кадрами веселья с подругами. - Благо, мой любимый апарт-отель открыт и с удовольствием принимает гостей! Мы, пока красились, собирались, пили шампанское в халатиках, подумали, что очень это всё похоже на девичник перед свадьбой.

achekhova За сутки решиться и сорваться в Питер, чтобы поздравить подругу с днем рождения!

Девичник в отеле продолжился шашлыками на природе. Анфиса и ее друзья устроили пикник на свежем воздухе. В разгар веселья вся большая компания решила сделать групповой снимок, позируя в обнимку.

- Это были лучшие карантинные выходные! Обожаю людей, которые умеют жить на полную катушку, - восхитилась Анфиса фотографией, на которой она позирует в центре большой компании.

achekhova Это были лучшие карантинные выходные!Обожаю людеи , которые умеют жить на полную катушку!

Однако снимки телеведущей вызвали явно не ту реакцию, на которую она рассчитывала. В комментариях подписчики раскритиковали Анфису за легкомыслие. И осудили за то, что она не только не соблюдает правила безопасности в разгар эпидемии, но еще и хвастается этим в соцсетях.

«А потом всей толпой в Коммунарку», «А как же социальная дистанция?», «Никто друг к другу не подходит, если не в одной семье живут. Вы там совсем не понимаете, что вирус смертелен?», «Зато по ящику за гонорар трындят, что всем нужно дома сидеть», «Столько смертей вокруг, странно, что вы так смеетесь над пандемией», «Анфиса, а вас разве не штрафуют за нарушение?», - пишут фолловеры в комментариях.

В Санкт-Петербурге в эти дни объявили о послаблении карантинных мер – ношение маски и перчаток там вместо обязательного будет носить рекомендательный характер. Но только с 1 июня. До понедельника в городе на Неве сохраняются повышенные меры безопасности, так что формально Анфиса и ее друзья действительно нарушили масочный режим и могут быть оштрафованы.

К слову, во время режима самоизоляции Чехова пожаловалась в Инстаграме, что из-за карантина у нее закончился запас красивых фотографий, которые она могла бы публиковать на своей страничке. Зато теперь, после выходных в Питере, телеведущая пополнила свой арсенал красивых снимков.

Чеховой тяжело долго сидеть на одном месте, ведь она привыкла постоянно путешествовать. Новогодние каникулы она провела на горнолыжном курорте в Альпах, до этого успела слетать в Оман, в Турцию и провести спа-выходной в Литве. Но теперь все поездки и съемки отменены, Анфиса остается дома вместе с семилетним сыном Соломоном.