2020-05-31T09:00:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 31 мая 2020: от инфекции скончались больше 4,5 тысяч человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 31 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 31 мая 2020: страна выходит из режима блокировкиКоронавирус в Турции, последние новости на 31 мая 2020: страна выходит из режима блокировкиФото: Леонид ЗАХАРОВ
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 31 мая 2020 года таковы: зафиксировано 163 103 случаев заражения, 4 515 человек скончались, 126 984 человека - выздоровели.

Как и другие страны, Турция выходит из режима блокировки. В начале мая в городах открылись магазины, салоны красоты и торговые центры. Частично возобновилось сообщение между провинциями. Местным жителям разрешили выходить на прогулки.

А с 1 июня страна вступает в новый этап ослабления ограничений. Откроются детские сады, кафе, рестораны, спа-салоны. Все желающие смогут отдыхать на пляжах и гулять в парках. Также между городами полностью возобновится сообщение.

Сейчас владельцы отелей и гостиниц готовятся к туристическому сезону. Конечно, он будет не такой, как раньше. Прежде всего, все иностранцы должны пройти тест на COVID-19, который будут делать прямо в аэропортах. Если вдруг у туриста обнаружат вирус, то его изолируют.

Кроме того, на пешеходные дорожки в отелях будет нанесена разметка, обозначающая социальную дистанцию. И персонал будет следить за тем, чтобы гости соблюдали меры безопасности.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 31 мая 2020 года, накануне за сутки выявили 983 новых случая заражения, 26 человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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