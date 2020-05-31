Коронавирус в Турции, последние новости на 31 мая 2020: от инфекции скончались больше 4,5 тысяч человек
Последние новости о коронавирусе в Турции на 31 мая 2020 года таковы: зафиксировано 163 103 случаев заражения, 4 515 человек скончались, 126 984 человека - выздоровели.
Как и другие страны, Турция выходит из режима блокировки. В начале мая в городах открылись магазины, салоны красоты и торговые центры. Частично возобновилось сообщение между провинциями. Местным жителям разрешили выходить на прогулки.
А с 1 июня страна вступает в новый этап ослабления ограничений. Откроются детские сады, кафе, рестораны, спа-салоны. Все желающие смогут отдыхать на пляжах и гулять в парках. Также между городами полностью возобновится сообщение.
Сейчас владельцы отелей и гостиниц готовятся к туристическому сезону. Конечно, он будет не такой, как раньше. Прежде всего, все иностранцы должны пройти тест на COVID-19, который будут делать прямо в аэропортах. Если вдруг у туриста обнаружат вирус, то его изолируют.
Кроме того, на пешеходные дорожки в отелях будет нанесена разметка, обозначающая социальную дистанцию. И персонал будет следить за тем, чтобы гости соблюдали меры безопасности.
Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 31 мая 2020 года, накануне за сутки выявили 983 новых случая заражения, 26 человек скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU