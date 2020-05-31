Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 31 мая 2020: 2595 человека заболели за сутки

Эпидемиологическая ситуация в столице заметно улучшается. Количество заболевших снизилось, медики говорят, что пандемия поэтапно отступает. По данным на 31 мая 2020 года, в московских больницах и лабораториях выявили 2595 новых случаев заражения, в то же время лечение успешно прошли – 1855 человека.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 9268 в 84 регионах. Число заболевших в Москве 2595, в Московской области – 757 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

В Москве за последние сутки вылечились от коронавирусной инфекции еще 1855 пациента.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 179, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что в 30 поликлиниках москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к COVID 2019. Ежедневно поликлиники могут забирать до 5000 проб.

- Нужна электронная запись, она открыта на две недели вперед, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы. - Подготовка к сдаче крови (натощак, не пить воду) не требуется. Достаточно взять с собой полис ОМС, паспорт и прийти в назначенное время согласно электронной записи.

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