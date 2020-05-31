Коронавирус в Италии, последние новости на 31 мая 2020: общее число зараженных возросло до 232 тысяч

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 31 мая 2020 года, общее число зараженных достигло 232 664. Скончались 33 340 человек, выздоровели - 155 633 человека.

Еще месяц назад обстановка с «чумой 21 века» в стране была тяжелой – не хватало медикаментов, защитных средств, коек в больницах. Но с каждым днем ситуация становится все лучше – уменьшается число госпитализированных, падает смертность. Уже в начале мая в Италии открыли торговые центры и магазины, а позже – кафе, рестораны и салоны красоты.

Но, конечно, все изменилось. На улицах Рима или Милана не встретишь человека без маски и перчаток. Это необходимые меры – ведь вакцины от COVID-19 еще не существует.

Естественно, в кафе или ресторане защитные средства можно снять. Тем более, что рестораторы придумали массу способов, как обезопасить гостей. Например, в некоторых заведениях появились стеклянные перегородки между столиками, чтобы между гостями соблюдалась социальная дистанция. После того, как гости уходят, и стол, и перегородки дезинфицируют.

Также к наступлению лета по всей стране готовят пляжи. Количество шезлонгов решено было уменьшить, а все оборудование на пляжах – дезинфицировать несколько раз в день.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 31 мая 2020 года, чемпионат по футболу возобновится в стране 20 июня. И уже 20 и 21 пройдут те матчи, которые из-за пандемии ранее перенесли на неопределенный срок.