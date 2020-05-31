2020-05-31T09:00:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 31 мая 2020: общее число зараженных возросло до 232 тысяч

Мы представляем последние новости на 31 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Италии, последние новости на 31 мая 2020: ситуация с COVID-19 в стране улучшаетсяКоронавирус в Италии, последние новости на 31 мая 2020: ситуация с COVID-19 в стране улучшаетсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 31 мая 2020 года, общее число зараженных достигло 232 664. Скончались 33 340 человек, выздоровели - 155 633 человека.

Еще месяц назад обстановка с «чумой 21 века» в стране была тяжелой – не хватало медикаментов, защитных средств, коек в больницах. Но с каждым днем ситуация становится все лучше – уменьшается число госпитализированных, падает смертность. Уже в начале мая в Италии открыли торговые центры и магазины, а позже – кафе, рестораны и салоны красоты.

Но, конечно, все изменилось. На улицах Рима или Милана не встретишь человека без маски и перчаток. Это необходимые меры – ведь вакцины от COVID-19 еще не существует.

Естественно, в кафе или ресторане защитные средства можно снять. Тем более, что рестораторы придумали массу способов, как обезопасить гостей. Например, в некоторых заведениях появились стеклянные перегородки между столиками, чтобы между гостями соблюдалась социальная дистанция. После того, как гости уходят, и стол, и перегородки дезинфицируют.

Также к наступлению лета по всей стране готовят пляжи. Количество шезлонгов решено было уменьшить, а все оборудование на пляжах – дезинфицировать несколько раз в день.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 31 мая 2020 года, чемпионат по футболу возобновится в стране 20 июня. И уже 20 и 21 пройдут те матчи, которые из-за пандемии ранее перенесли на неопределенный срок.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пустите хотя бы в коридор!»: пациенты показали, как ночуют у больницы в палатке, потому что не хватает мест для больных коронавирусом
В Новосибирске возле ковидного госпиталя разбили палаточный городок. Из него сбежал уже один из пациентов: теперь его ищут полицейские и волонтеры
«В конце дня нет сил стоять на ногах, своих родных не видел два месяца»: новосибирский врач-инфекционист о борьбе с коронавирусом
Каждый день он проводит по 5 часов с больными COVID-19, ему грустно, что пациенты бывают агрессивны, а молодежь устраивает вечеринки во время самоизоляции
Новости 24
«Батут работает»: Илон Маск вспомнил шутку Рогозина после запуска Crew Dragon к МКС
В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах
Голубя, которого подозревали в шпионаже, освободили после трех лет ареста
Назван главный способ бросить курить
На Украине испытали ракету, «угрожающую» Крымскому мосту
Последние новости на утро 31 мая 2020: раскрыта дата поступления российского лекарства от коронавируса в больницы
Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над Тайроном Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9
Найдена тайная страница принца Гарри в социальных сетях
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 2 477 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 31 мая 2020 года составило 38238 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 31 мая 2020: Названы подмосковные города, где больше всего зараженных ковидом
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 78 324 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 31 мая 2020 года составило 178196 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 31 мая 2020: Столица готовится к прогулкам по графику, рабочие пропуска продлили до 14 июня
Более 70 человек задержали в Нью-Йорке во время протестов из-за смерти афроамериканца
Депутат Рады призвала вернуть Украине российский рынок
Белый дом заявил о намерении обсудить «будущее Китая» на саммите
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «доширак»
Специалисты спрогнозировали цены на туристические путевки в России
Сергей Крикалев объяснил разницу между Crew Dragon и российским «Орлом»
Российский космонавт рассказал о заявках туристов на полеты в космос
Жители Аргентины устроили акции протеста «за» и «против» карантина по коронавирусу
Трамп намерен отложить очный саммит G7 до сентября
О погоде в Москве на 31 мая 2020 года рассказали синоптики
Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon