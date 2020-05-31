2020-05-31T09:00:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 31 мая 2020: в стране на фоне пандемии в мае разорились 27 компаний

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 31 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в США, последние новости на 31 мая 2020: в стране ослабляют режим ограниченийКоронавирус в США, последние новости на 31 мая 2020: в стране ослабляют режим ограниченийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Последние новости о коронавирусе в США на 31 мая 2020 года таковы: общее число случаев заражения возросло до 1 770 384, вылечились 416 461 человек, 103 781 человек - скончались.

В штатах открылись торговые центры, кафе, рестораны, салоны красоты. Но, конечно, те, что пережили пандемию. Напомним, миллионы американцев из-за ситуации с коронавирусом потеряли работу. К счастью, работу возобновили и промышленные производства, где наверняка всегда есть свободные вакансии.

Местные жители могут гулять в парках и загорать на пляжах. Но только в тех штатах, где позволяет ситуация с COVID-19. Даже в Нью-Йорке, где еще в марте каждый день выявляли тысячи заболевших, уже ослабили ограничительные меры. Власти даже разрешили местным жителям собираться в группы до шести человек.

На текущий момент ученые США, как, впрочем, и других стран, заняты тем, что изобретают вакцину и лекарство от вируса. Уже есть один препарат, который, по мнению специалистов, способен уничтожить вирус в организме, но его еще не тестировали на людях.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 31 мая 2020 года, на фоне пандемии в стране произошла самая мощная с 2009 года волна банкротств. Среди разорившихся компаний есть популярная сеть универмагов J.C. Penney и авиакомпании Latam Airlines Group SA и Avianca Holdings. Всего в мае заявку на процедуру банкротства подали 27 компаний.

Жители Нью-Йорка выходят на пляжи после смягчения ограничений из-за коронавируса.Посетителей предупреждают о необходимости ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пустите хотя бы в коридор!»: пациенты показали, как ночуют у больницы в палатке, потому что не хватает мест для больных коронавирусом
В Новосибирске возле ковидного госпиталя разбили палаточный городок. Из него сбежал уже один из пациентов: теперь его ищут полицейские и волонтеры
«В конце дня нет сил стоять на ногах, своих родных не видел два месяца»: новосибирский врач-инфекционист о борьбе с коронавирусом
Каждый день он проводит по 5 часов с больными COVID-19, ему грустно, что пациенты бывают агрессивны, а молодежь устраивает вечеринки во время самоизоляции
Новости 24
«Батут работает»: Илон Маск вспомнил шутку Рогозина после запуска Crew Dragon к МКС
В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах
Голубя, которого подозревали в шпионаже, освободили после трех лет ареста
Назван главный способ бросить курить
На Украине испытали ракету, «угрожающую» Крымскому мосту
Последние новости на утро 31 мая 2020: раскрыта дата поступления российского лекарства от коронавируса в больницы
Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над Тайроном Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9
Найдена тайная страница принца Гарри в социальных сетях
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 2 477 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 31 мая 2020 года составило 38238 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 31 мая 2020: Названы подмосковные города, где больше всего зараженных ковидом
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 78 324 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 31 мая 2020 года составило 178196 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 31 мая 2020: Столица готовится к прогулкам по графику, рабочие пропуска продлили до 14 июня
Более 70 человек задержали в Нью-Йорке во время протестов из-за смерти афроамериканца
Депутат Рады призвала вернуть Украине российский рынок
Белый дом заявил о намерении обсудить «будущее Китая» на саммите
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «доширак»
Специалисты спрогнозировали цены на туристические путевки в России
Сергей Крикалев объяснил разницу между Crew Dragon и российским «Орлом»
Российский космонавт рассказал о заявках туристов на полеты в космос
Жители Аргентины устроили акции протеста «за» и «против» карантина по коронавирусу
Трамп намерен отложить очный саммит G7 до сентября
О погоде в Москве на 31 мая 2020 года рассказали синоптики
Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon