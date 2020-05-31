Коронавирус в США, последние новости на 31 мая 2020: в стране на фоне пандемии в мае разорились 27 компаний

Последние новости о коронавирусе в США на 31 мая 2020 года таковы: общее число случаев заражения возросло до 1 770 384, вылечились 416 461 человек, 103 781 человек - скончались.

В штатах открылись торговые центры, кафе, рестораны, салоны красоты. Но, конечно, те, что пережили пандемию. Напомним, миллионы американцев из-за ситуации с коронавирусом потеряли работу. К счастью, работу возобновили и промышленные производства, где наверняка всегда есть свободные вакансии.

Местные жители могут гулять в парках и загорать на пляжах. Но только в тех штатах, где позволяет ситуация с COVID-19. Даже в Нью-Йорке, где еще в марте каждый день выявляли тысячи заболевших, уже ослабили ограничительные меры. Власти даже разрешили местным жителям собираться в группы до шести человек.

На текущий момент ученые США, как, впрочем, и других стран, заняты тем, что изобретают вакцину и лекарство от вируса. Уже есть один препарат, который, по мнению специалистов, способен уничтожить вирус в организме, но его еще не тестировали на людях.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 31 мая 2020 года, на фоне пандемии в стране произошла самая мощная с 2009 года волна банкротств. Среди разорившихся компаний есть популярная сеть универмагов J.C. Penney и авиакомпании Latam Airlines Group SA и Avianca Holdings. Всего в мае заявку на процедуру банкротства подали 27 компаний.