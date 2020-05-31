Южная Корея провела выборы в разгар пандемии — и ничего не случилось

Казалось бы — чума-2020, все сидят по домам, «больше трёх не собираться». Некоторые сомневаются, уместно ли проводить голосования, такие как референдум по реформе Конституции РФ. Но даже в таких условиях в развитых странах проходят выборы. Общенациональные, с очной явкой. Самый яркий пример (о котором у нас почему-то никто не слышал) — Южная Корея.

Страна утренней свежести — одно из немногих государств Азии с «настоящей демократией». Выборы не отменялись даже в 1952 году, в разгар тяжелейшей войны с Северной Кореей. Не стал исключением и корона-кризис. 15 апреля 2020, когда весь остальной мир сидел на самоизоляции, здесь успешно прошли выборы в парламент!

Хотя имелись серьёзные опасения. Ведь ещё в феврале Южная Корея являлась вторым (после Китая) центром пандемии. Но Сеул развернул грандиозную программу массового тестирования на ковид и отслеживания заражённых. На 15 апреля таковых здесь было лишь 10 тысяч.

Конечно, меры предосторожности приняли. На избирательные участки пускали только в масках, в очереди к кабинкам требовалось соблюдать дистанцию не менее метра. На входе всем спрыскивали руки дезинфектором и измеряли температуру. И если она оказывалась выше 37,5, человека не выпроваживали, а отводили в отдельную кабинку. Которую подвергали дезинфекции после каждого посетителя. Единственное серьёзное ограничение — при посольствах Республики в других странах участки для голосования открывать не стали. Ибо там — карантин.

С тех пор прошло больше месяца, число больных возросло лишь на 10% — до 11,5 тыс., суточный прирост ничтожен. Так что «новой вспышки эпидемии из-за того, что миллионы человек вышли голосовать», как опасались скептики, не случилось.

В других странах от демократических процедур тоже не отказываются. Так, в Польше президентские выборы планировали провести 10 мая. Из-за ковида их отложили. Но не надолго. Сейчас правительство Польши подтвердило, что процедура пройдёт 28 июня.

На этот же день назначены и муниципальные выборы во Франции. Будут избираться депутаты местных парламентов в 35 тысячах коммун (районов) республики. Первоначально голосование должно было пройти 22 марта. Что же, пришлось переносить. Но не отменять! Даже пандемия — не повод, если всё организовать с умом.

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