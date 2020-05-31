Сергей Хрущев из США: Миннеаполис для Трампа, как Новочеркасск для Хрущева

В начале недели, 25 мая, в Миннеаполисе задержали темнокожего парня Джорджа Флойда - он якобы оплатил пачку сигарет фальшивыми купюрами.

С мужчиной обошлись очень жёстко: положили лицом на асфальт и прижали ногой шею. Тот жаловался, что не «может дышать», а вскоре умер. Соединенные Штаты охватил бунт. Разъяренные люди бьют витрины, машины, грабят торговые центры и нападают на полицейских.

Обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гамов решил обсудить происходящее в США с сыном бывшего лидера СССР Сергеем Хрущевым.

- Сергей Никитич, вот хочу узнать, что у вас там такое в штатах происходит – после того, как полицейский в Миннеаполисе задушил чернокожего Джорджа Флойда - бунт, революция?

- В Америке напряженная ситуация с меньшинствами, особенно с черными, - давно уже, еще со времен Мартина Лютера Кинга, с 60-х годов. И периодически, когда полиция проявляет эту жестокость, и это снимают на пленку, начинается вот этот бунт.

Сергей Хрущев, сын бывшего советского лидера, из США: “Миннеаполис для Трампа - это как Новочеркасск для Хрущева» 00:00 00:00

Он же не первый раз, в 90-е годы, если помните, в Лос-Анджелесе, когда забили какого-то алкоголика или наркомана, тогда там почему-то стали громить корейцев и сожгли город, вводили Национальную гвардию.

И сейчас то же самое происходит, потому что - возникает протест, а бедное население тут же начинает грабить – поджигают магазины, выбивают витрины и тащат оттуда все что можно.

- В американских СМИ все происходящее называют «гражданскими беспорядками»...

- Пока это не успокоится (как это успокоить, никто не знает), все будет продолжаться...

- Как там Трамп?

- Конечно, ему сейчас это очень неприятно, - вдобавок к коронавирусу, к проблеме с экономикой тут еще вот эта штука. Во всех этих случаях демократы начинают его обвинять, что он не способен принять решение (адекватное.)

С мужчиной обошлись очень жёстко: положили лицом на асфальт и прижали ногой шею. Тот жаловался, что не «может дышать», а вскоре умер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможно, это и правильно до какой-то степени. Другое дело, как они сами способны принимать решения. Трудно сказать.

- Эти волнения по всей Америке? В вашем городе, например, как? (Сергей Хрущев проживает в городе Провиденс, это столица и самый населённый город штата Род-Айленд.)

- В нашем городе никаких волнений нет, к ним относятся только как зрелищу, смотрят по телевизору, кто-то сочувствует... А все это происходит в местах, где есть большая прослойка черного населения.

Одновременно это является таким поводом, как я понимаю, чтобы немножко пограбить.

- Сергей Никитич, коль уж я позвонил именно вам и мы обсуждаем с вами конкретно такую вот непростую тему - вполне уместным, думаю, будет вспомнить трагические события, которые происходили в СССР в годы правления Никиты Сергеевича - речь о расстреле рабочих в Новочеркасске...Никита Сергеевич еще был в силе.

(«Новочеркасский расстрел» - так принято называть события, произошедших в городе Новочеркасске Ростовской области РСФСР 1-2 июня 1962 года - в результате забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) и других горожан. Выступление было подавлено силами армии и КГБ СССР, а вся информация о новочеркасских событиях, в том числе о количестве жертв и раненых, была засекречена).

- Да. Но тогда в Советском Союзе происходил такой противоречивый процесс. Хрущев провозгласил еще в 1954 году, что люди должны знать, за что они получают деньги, чтобы сделать прямую продажу. До этого на продукты были установлены субсидированные цены, то есть хлеб не мог стоить дороже 18 копеек…

- У нас не было хлеба, я сам в очередях при Хрущеве стоял.

- У вас не было хлеба? Тогда давайте сейчас будем на эту тему спорить.

- Нет, давайте про Новочеркасск.

- В 1962 году хлеба было достаточно, это в 1963-м были сложности. Тогда устанавливали эти прямые цены по предложению группы экономистов...

Разъяренные люди бьют витрины, машины, грабят торговые центры и нападают на полицейских.Фото: REUTERS

И они все время говорили, что нужно повышать цены -закупочные, чтобы это было выгодно производителю, и - розничные цены.

Повышали закупочные цены, а розничные сначала держали старыми. И вот в 1962-м подняли на сколько-то процентов закупочные и на 25-30% - цены на масло, молоко и мясо.

А в этот момент на новочеркасском заводе подняли норму выработки, соответственно, упали расценки. И народ забунтовал, потому что уже ведь не сталинское время было, считали, что можно бунтовать.

- Это - ваша версия тех событий. И - потом - вы защищаете отца.

- Нет, не защищаю... А говорю о реальных причинах, которые привели потом к трагедии.

Так вот - пришли рабочие к директору с требованием, чтобы он снизил эти нормы. А он сказал: «Вам чего, мяса не хватает? Ешьте пирожки с ливером». И они объявили забастовку.

Приехал секретарь обкома, попытался поговорить, но они его закидали камнями, и он спрятался. Вот так этот завод не работал пару дней. А потом решили идти на Новочеркасск. Собралась толпа, уже появились там такие организаторы, и они пошли на Новочеркасск…

- Главное, что их начали обстреливать.

- Главное не это. До этого мы еще не доехали. А в это время уже вызвали войска. Тогда не было этих специальных войск, которые сейчас - против таких нарушений. Туда выдвинули новобранцев 18-летних. Никакого специального оснащения у них не было, были у них нормальные автоматы Калашникова. Танки туда пришли.

Команды стрелять не было. Собрались на площади – с одной стороны, горком, с другой – бунтующая толпа. Был выходной день. Это уже были не те люди, которые пришли с завода, а собралось много и другого народу. И они давили на эту цепочку солдат. Протестующих призывали разойтись, но внутри толпы были заводилы, которые говорили: ничего страшного, у них патроны холостые, давай, ребята, навались. И стали вырывать у них автоматы. И вот когда это противостояние возникло, вдруг спонтанно поднялась стрельба.

- Скажите, как Никита Сергеевич все это оценил? Говорили, что якобы он дал приказ - насчёт расстрела рабочих.

- Он оценил это все как трагедию. Он не давал приказа. И та делегация, которая приехала в Новочеркасск, представители центра, они тоже такой команды не давали. Это была спонтанная стрельба.

- То есть, Хрущев не виноват здесь?

- Хрущев виноват - как первое лицо, так же как Трамп виноват...Нам повезло, что офицеры не растерялись и остановили эту стрельбу.

- Скажите, Трампу удастся сейчас насилие остановить?

- Конечно, удастся.

- Но пока что у вас там - все разрастается и разрастается.

- Как всякое насилие, оно разрастается, а потом начинает идти на спад. Когда основные заводилы удовлетворят свое желание «разгромить», это пойдет на спад.

Я вспоминаю, как это было 20 лет назад в Лос-Анджелесе. Тогда вообще весь город горел, били этих корейцев, ввели национальную армию, и постепенно это пошло на спад.

Поэтому, конечно, удастся и сейчас все остановить, но это не разрешит противоречия с этими меньшинствами.

- Скажите, это же ведь все отрицательно скажется на предвыборной кампании Трампа? Выборы уже осенью.

- Безусловно, скажется. Потому что Трамп себе сильно подгадил тем, что «закрыл» экономику, и сейчас в США - больше 30 миллионов безработных. И в этом случае, естественно, людям, которые идут голосовать, - им ничего не объяснишь – Трамп виноват.

А здесь еще добавилось это расовое противостояние, что опять белые убивают черных (и это все видели). Я теперь уже достаточно скептически отношусь к перевыборам Трампа. Раньше я не сомневался. И хотя Байден выглядит весьма непрезентабельно, он как-то сильно постарел, но не знаю… Трамп, видимо, может где-то потерять контроль над ситуацией.

Соединенные Штаты охватил бунт.Фото: REUTERS

- То есть, Трамп – как и Хрущев, может потерять и власть раньше срока? (То есть - не сможет переизбраться повторно.)

- Ну, Хрущев тоже потерял власть - во многом - из-за того, что при нем в стране происходили события негативного свойства. При нем началась эта страшная засуха 1963-го, вернулись к этим очередям за хлебом, о которых вы говорили.

- Сергей Никитич, по буханке в одни руки давали!

- Я знаю.

- Вы-то не стояли.

- Я не стоял, но я это всё знаю. Тогда единственный раз, в порядке исключения, за золото закупили зерно в Канаде, в Австралии, в Аргентине.

На самом же деле такого спада не было, все равно потребление было больше, но и упало производство мяса. В 1964-м все восстановилось, был прекрасный урожай.

А здесь, тем более - страна стала более открытой, чем она была... (При Сталине об этом бы никто не узнал, просто слухи какие-то ходили бы.) А здесь стали обсуждать - то, что случилось в Новочеркасске, пусть не в открытую в газетах, но все равно обсуждали все. Конечно, это сильно ударило по репутации власти...

- Так сильно, что мы и через столько десятилетий до сих пор обсуждаем эту ситуацию. И - даже проводим такие параллели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782263" frameborder="0"></iframe> Во время беспорядков сгорел клуб, где работали Флойд и обвиняемый в его убийстве полицейский.

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