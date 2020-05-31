Разлученные карантином: дочь Михаила Задорнова перестала скрывать тайный роман

Единственная наследница Михаила Задорнова, скончавшегося почти три года назад от рака мозга, сейчас, как и все, переживает режим самоизоляции. Правда, на Мальте - в одном из самых маленьких государств мира, где 30-летняя Елена живет последние годы, карантин уже не так строг: открываются рестораны, рынки, салоны красоты.Тем не менее, речь о возвращении к прежней жизни пока не идет и свободно перемещаться по стране, а уж тем более за ее пределами, граждане Мальты пока не могут, также как и принимать гостей.

Возможно, именно вынужденное одиночество побудило дочь сатирика к откровениям. Всегда тщательно оберегавшая личную жизнь Елена Задорнова вдруг призналась в любви молодому московскому актеру Игорю Скрипко, в романе с которым ее подозревали последние два года. В честь 29 дня рождения любимого наследница артиста опубликовала в Инстаграме недвусмысленные кадры.

jzadornova С Днём Рождения, Дорогой Мой Человечек! Люблю Тебя! #happybirthday #игорьскрипко #люблю #обожаю #2020 #мальта

- С Днем Рождения, дорогой мой человечек! Люблю тебя! - написала Елена, добавив хештеги #люблю и #обожаю.

- Наша семья всегда ценила твой талант! Верим в твою звезду и актерский успех, радуй нас и дальше своим искрометным юмором и жизнелюбием. С тобой нам всегда интересно и легко!, - поддержала дочь бывшая жена Задорнова Елена Бомбина.

Судя по всему, снимки пары были сделаны в прошлом году - из-за коронавируса Лена и Игорь оказались в долгой разлуке, поэтому сейчас им приходится довольствоваться старыми фотографиями из прежней "докоронавирусной" жизни. Летом 2019 Скрипко приезжал на Мальту, где, по собственному признанию, провел с дочерью Задорнова волшебную неделю.

- Лена приглашала меня остаться там навсегда. Но я люблю Россию и на Мальту перебираться не собираюсь, - рассказал тогда актер kp.ru, уйдя от прямого ответа на вопрос о романе. - Скажем так: у нас романтическая дружба. Это нечто такое особенное. Лена - мой ангел-хранитель, который меня поддерживает. На будущее не загадываю. Поймите, я не прикрываюсь ее именем, мне бы хотелось добиться внимания прессы за счет собственных достижений.

К слову, Скрипко и Задорнова знакомы уже много лет - они вместе учились в ГИТИСе, пока девушка не бросила институт. Игорь начал ухаживать за дочерью Задорнова еще до того, как узнал, кто ее отец, уже позже приезжал к ней в Латвию, где и познакомился с сатириком. На какое-то время пара потеряла друг друга из вида, но, как признавался актер, Задорнова все равно всегда оставалась его человеком.

КСТАТИ

Что известно о друге Задорновой

Игорь Скрипко приехал покорять Москву из Сызрани. С 2013 года играет в театре-студии "У Никитских ворот". Снялся в трех десятках фильмов и сериалов, по большей части в эпизодических ролях: "Инспектор Купер", "Мент в законе-5", "Тест на беременность-2" и других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Близкий друг единственной дочери сатирика Михаила Задорнова Игорь Скрипко: Лена - мой ангел-хранитель

Молодой артист рассказал о своих отношениях с Леной Задорновой, дочкой знаменитого писателя (подробности).