Спикер Мосгордумы объяснил 1,9 млрд рублей дохода в декларации

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в декларации о доходах за 2019 год указал сумму свыше 1,9 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее он отчитывался о 24,4 млн рублей — почти в 80 раз меньше.

В документе депутат также указал, что владеет квартирой в 270 квадратов, машино-местом. В пользовании коттедж — это имущество Мосгордумы. В декларации также указана квартира, в которой живет несовершеннолетняя дочь, — 54 квадратных метра. В собственности спикера «Мерседес-Бенц Е350».

В декларации невозможно посмотреть источники дохода. Сумма составляется из зарплаты депутатов в думе и на прочих местах работы. Кроме того, в общую сумму включают прибыль от продажи разного имущества. Пресс-секретарь Алексея Шапошников Полина Орехова объяснила kp.ru доходы депутата:

— В соответствии с законом Москвы о статусе депутата городской думы, задекларировал доход от продажи ценных бумаг.

СПРАВКА «КП»

Алексею Шапошникову 47 лет. По образованию он юрист и политолог. Политическую карьеру начинал в аппарате Госдумы. В 2012 году избран депутатом и главой Ростокино. В московскую гордуму прошел в 2014 году. Тогда же стал председателем. На выборах 2019 года вновь избран и назначен на ту же должность. Преподает политологию в РАНХиГС. Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации.