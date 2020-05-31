Герман Стерлигов: Мои дети очень образованы, потому что в школу никогда не ходили

Отец пятерых детей, некогда основавший первую в России биржу, а ныне крестьянствующий философ, старается реже появляться в больших городах и давно уже не признает общепринятых праздников, которые отмечены красным в «обычных календарях. На воспитание у него свой, давно устоявшийся взгляд.

- Герман Львович, от чего сегодня надо защищать детей?

- Все эти дни защиты детей я не признаю — только христианские праздники. Конечно, дети мои, Слава богу, лучше, чем я.

- В чем лучше?

- Они со младенчества христиане. У них головы не забыты фильмами, музоном, глупой литературой. Всякими вымыслами художественными — то есть ложью не забиты.

- Минуточку, но классическая литература и музыка духовно развивают человека...

- Это все то, что давали всякие наркобордели и прежняя школа? Ну и к чему это? Вот мои дети, например, не курят с детства.

- А вы?

- А я курил! С мирской точки зрения они умеют трудиться с детства. Они более здоровы, чем я.

- Ну это-то понятно — свежий воздух и физические нагрузки...

- Со мной понятно - я вырос на Большой Ордынке. С детьми тоже - они выросли в полях-лесах, в труде да в седле. Конечно, они несоизмеримо лучше, чем я. Они умеют делать больше дельных вещей, чем я.

- Так я все же про духовное развитие...

- Они в их возрасте узнали то, что я узнал к 50 годам! По мировой истории. По главным знаниям, которые должен знать мужчина. Дети очень образованы, потому что никогда не ходили в школу и институт.

- Парадоксально звучит...

- Они воспитаны на настоящих книгах. На неиспорченной библии. Я им завидую белой завистью. Им с детства и с юности столько было даровано богом, о чем я и мечтать не мог в их возрасте! Я говорю про сыновей. Девочка — отрезанный ломоть.

- Ну как-то вы так...

- Это общественная нагрузка. Выращиваешь для кого-то. Зачем девочке изучать истории и библию? Это дело ее мужа. Отец должен объяснить, а муж потом контролировать.

- В общем, на вас дети похожи мало...

- Мы вырастали в безбожных семьях. А если б дети были похожи на нас, они б тоже выросли безбожниками. В каком-то поколении надо сказать детям: вы не должны быть похожи на нас! Мы — моральные уроды! А вы - должны быть людьми. И на этом моменте в каком-то поколении должен случиться перелом. Я детям с детства твердил: вы не должны быть похожи на меня! Вы должны быть не только лучше — вы должны быть рабами божьими, христианами! А я был в вашем возрасте рабом дьявола — и мне стыдно это вспоминать...