2020-05-31T19:56:34+03:00
Спорт

«Ну поздравьте, ну чего вы?» Плющенко на самоизоляции купил еще один «Порш»

Цена электрокара стартует от 12 943 рублей
Сергей КИРИЛЛОВ
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Евгений Плющенко похвастался в Инстаграм своей покупкойЕвгений Плющенко похвастался в Инстаграм своей покупкойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался в Инстаграм своей покупкой.

«Разгон до 100 км/ч за 2,8 сек.

Пиковая мощность 761 л.с.

Запас хода в смешанной цикле – 388-412 км.

Porsche Taycan- электризующая динамика!!!», - написал Плющенко.

«Просто надо работать, трудиться, не бездельничать, не лежать на диване, не бухать…», - поясняет фигурист.

А потом в соцсетях появился и доморощенный ролик, на котором Плющенко с женой Яной Рудковской одновременно выходят каждый из своего «Порша». Звучит музыка и фразы из фильма «Брат-2»: «Вы гангстеры? Нет, мы русские!». И Евгений с Яной начинают танцевать.

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Тот случай когда вопросы неуместны!
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В принципе, ничего нового в этом нет – Плющенко и раньше выставлял на показ свою красивую жизнь и фоткался на фоне дорогих машин, чем вызывал волну критики. Но в нынешней ситуации, когда он стал перекупать в свою академию других фигуристов, эта кичливость вызвала дополнительное раздражение среди любителей фигурного катания.

А тут еще Плющенко сообщил в Инстаграм о начале тренировок его спортсменов.

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с моей младшей группой спортсменов!
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«Выдвинулись на сборы в Кисловодск на автодроме с моей младшей группой спортсменов! @sofyatitova_official и @kirsar06 ведут себя хорошо! За рулем помогает тренер моей команды @mikhailov_d.s ! Группа старших спортсменов следуют за нами с родителями на машинах!»

Заметим, что двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, которая недавно ушла от Этери Тутберидзе в академию Плющенко, нет. Еще на прошлой неделе сообщалось, что разрешение на переход ей не дали ни клуб «Самбо-70», при котором на катке «Хрустальный» занималась Трусова, ни Спорткомитет города Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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