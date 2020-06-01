Число умерших из-за коронавируса в России на 1 июня 2020 года возросло до 4 693 человек. За минувшие сутки на территории регионов страны жертвами инфекции и осложнений после нее стали 138 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Российской Федерации общее число заражений превысило 405 тысяч человек. В настоящее время количество зараженных на территории страны составляет 229 267 человек. У большинства пациентов с подтвержденным диагнозом болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

Число прошедших успешный курс лечения и полностью выздоровевших от коронавируса жителей страны уже перевалило 171 тысячу. За минувший день из медицинских учреждений России были выписаны 4 414 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

На сегодняшний день на территории России провели более 10,6 миллиона тестов для диагностики коронавирусной инфекции.

Напомним, накануне российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в государстве уже зарегистрировали 17 тест-систем на COVID-19, и еще 5 тестов, которые определяют антитела в организме человека.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенные властями ограничения для противодействия распространению коронавируса не будут сняты в России одномоментно. Каждый субъект страны будет снимать карантинные меры поэтапно, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая сложилась на конкретное территории.

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