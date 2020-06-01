Число выздоровевших от коронавируса в России на 1 июня 2020 года составило 171 883 человека. Всего за прошедшие стуки из медицинских учреждений государства были выписаны 4 414 пациентов по всем регионам страны, они смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после заражения. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Среди инфицированных на территории России все еще остаются более 229 тысяч местных жителей. За один день в стране появились 9 268 новых инфицированных, а общее число заражений с начала эпидемии коронавируса достигло отметки в 405 843.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские ученые успешно испытали и зарегистрировали первое отечественное лекарства для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир". Отмечается, что препарат, которые произвели специалисты РФПИ, не поступит в свободную продажи в аптеки страны – его будут применять только в медицинских учреждениях.

Роспотребнадзор провел уже более 10,6 миллиона тестов для выявления коронавируса. Глав ведомства Анна Попова сообщила, собираются ли в России и дальше расширять тестирование на наличие заболевания.

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