Число заболевших коронавирусом в России на 1 июня 2020 достигло 405 926
Число заболевших коронавирусом в России на 1 июня 2020 года достигло 405 925, увеличившись за сутки на 8957 человек. Об этом свидетельствуют данные региональных штабов, отслеживающих ситуацию с COVID-19.
Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве (180 791, +2595), Московской области (38 995), Санкт-Петербурге (15 949, +369), Нижегородской (9834, +301), Свердловской (5449, +265), Ростовской (4758, +178) областях, Республике Дагестан (4955, +125) и Красноярском крае (4249, + 128). Более трех тысяч пациентов с коронавирусом еще в 12 регионах, включая Калужскую (3923, +89), Тульскую (3855, +104), Брянскую (3685, +107), Рязанскую (3508, +76) области и Краснодарский край (3824, +80).
Благополучно излечились от COVID-19 172 046 человек, ряды выздоровевших за минувшие сутки пополнили еще 4 263 россиянина. Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 4698 человек. Число проведенных тестов на наличие инфекции, по данным портала стопкоронавирус.рф, превысило 10,6 миллионов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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