Это невероятно: Жена Александра Овечкина показала, как выглядит сразу после родов
Многие молодые мамы на своем опыте знают: на снимках, сделанных сразу после родов, идеально получаются только новорожденные. А вот женщинам после появления ребенка на свет нужно время, чтобы прийти в себя и снова хорошо выглядеть. Но жене хоккеиста Александра Овечкина Анастасии Шубской удалось почти невозможное: на фотографии, сделанной в палате роддома она смотрится, словно модель из глянцевого журнала. Подписчики вовсю обсуждают: и как ей это удается?
Дочь знаменитой актрисы Веры Глаголевой родила второго ребенка 27 мая. Анастасия подарила мужу еще одного сына. Малыша назвали Ильей. Шубская рожала в США, где ее муж, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» играет уже несколько лет.
- Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за тёплые слова! Их какое-то невероятное количество, - написала молодая мама.
«Настя, как тебя красит материнство», «Как можно быть такой красивой, когда только родила?, «Вы выглядите просто потрясающе», - пишут фолловеры в комментариях. И сходятся во мнении, что Александру Овечкину очень повезло: его жена – не только прекрасная мать, но еще и необыкновенно красивая женщина.
Свою красоту Анастасия унаследовала от мамы, хотя внешне она очень похожа на обоих родителей – и на Веру Глаголеву, и на отца, бизнесмена Кирилла Шубского. Отец Насти – миллиардер, генеральный директор компании «РТ-Химкомпозит». Когда супруга Овечкина в августе 2018 года родила первого сына Сергея, Кирилл Шубский прилетел к ней в США, чтобы понянчится с внуком. Но сейчас из-за пандемии границы закрыты, и счастливый дедушка не смог поздравить дочь и зятя лично.
После возвращения из роддома Анастасия поделилась на своей странице снимками трогательной встречи своих детей. На фото ее старший сын, полуторагодовалый Сергей нежно смотрит на новорожденного брата.
- А мы уже дома! Ну что может быть милее? Братья, - подписала Анастасия Шубская эмоциональный кадр.
Александр Овечкин тоже выложил на своей странице снимки встречи старшего брата с младшим. Хоккеист поблагодарил любимую за рождение еще одного наследника.
- Это наше с тобой счастье, наши малыши, которые на этом фото первый раз вместе, - обратился спортсмен к супруге. - Наше все, наша жизнь... Спасибо тебе, моя родная, за наших сыновей! Очень вас люблю! Я здесь самый счастливый.
Новость о том, что Анастасия Шубская и Александр Овечкин станут родителями во второй раз, появилась в феврале. Именно тогда в Инстаграме стали появляться снимки супруги спортсмена с округлившимся животиком. Поклонники Овечкина и Шубской поздравляют их в соцсетях и жалеют, что до этого счастливого момента не дожила мама Насти Вера Глаголева. Уже зная, что она смертельно больна, актриса успела выдать дочь замуж, но рождения внуков, к сожалению, не дождалась.
ИСТОЧНИК KP.RU