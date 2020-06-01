Это невероятно: Жена Александра Овечкина показала, как выглядит сразу после родов

Многие молодые мамы на своем опыте знают: на снимках, сделанных сразу после родов, идеально получаются только новорожденные. А вот женщинам после появления ребенка на свет нужно время, чтобы прийти в себя и снова хорошо выглядеть. Но жене хоккеиста Александра Овечкина Анастасии Шубской удалось почти невозможное: на фотографии, сделанной в палате роддома она смотрится, словно модель из глянцевого журнала. Подписчики вовсю обсуждают: и как ей это удается?

Дочь знаменитой актрисы Веры Глаголевой родила второго ребенка 27 мая. Анастасия подарила мужу еще одного сына. Малыша назвали Ильей. Шубская рожала в США, где ее муж, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» играет уже несколько лет.

- Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за тёплые слова! Их какое-то невероятное количество, - написала молодая мама.

nastyashubskaya Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за тёплые слова!

«Настя, как тебя красит материнство», «Как можно быть такой красивой, когда только родила?, «Вы выглядите просто потрясающе», - пишут фолловеры в комментариях. И сходятся во мнении, что Александру Овечкину очень повезло: его жена – не только прекрасная мать, но еще и необыкновенно красивая женщина.

Свою красоту Анастасия унаследовала от мамы, хотя внешне она очень похожа на обоих родителей – и на Веру Глаголеву, и на отца, бизнесмена Кирилла Шубского. Отец Насти – миллиардер, генеральный директор компании «РТ-Химкомпозит». Когда супруга Овечкина в августе 2018 года родила первого сына Сергея, Кирилл Шубский прилетел к ней в США, чтобы понянчится с внуком. Но сейчас из-за пандемии границы закрыты, и счастливый дедушка не смог поздравить дочь и зятя лично.

После возвращения из роддома Анастасия поделилась на своей странице снимками трогательной встречи своих детей. На фото ее старший сын, полуторагодовалый Сергей нежно смотрит на новорожденного брата.

- А мы уже дома! Ну что может быть милее? Братья, - подписала Анастасия Шубская эмоциональный кадр.

nastyashubskaya А мы уже дома Ну что может быть милее?! #brothers

Александр Овечкин тоже выложил на своей странице снимки встречи старшего брата с младшим. Хоккеист поблагодарил любимую за рождение еще одного наследника.

- Это наше с тобой счастье, наши малыши, которые на этом фото первый раз вместе, - обратился спортсмен к супруге. - Наше все, наша жизнь... Спасибо тебе, моя родная, за наших сыновей! Очень вас люблю! Я здесь самый счастливый.

aleksandrovechkinofficial @nastyashubskaya это наше с тобой счастье,наши малыши,которые на этом фото 1й раз вместе

Новость о том, что Анастасия Шубская и Александр Овечкин станут родителями во второй раз, появилась в феврале. Именно тогда в Инстаграме стали появляться снимки супруги спортсмена с округлившимся животиком. Поклонники Овечкина и Шубской поздравляют их в соцсетях и жалеют, что до этого счастливого момента не дожила мама Насти Вера Глаголева. Уже зная, что она смертельно больна, актриса успела выдать дочь замуж, но рождения внуков, к сожалению, не дождалась.