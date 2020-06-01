2020-06-01T07:47:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 1 июня 2020: сегодня в стране открываются рестораны и спа-салоны

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 1 июня 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 1 июня 2020: в стране начинается новый этап ослабления ограничительных мерКоронавирус в Турции, последние новости на 1 июня 2020: в стране начинается новый этап ослабления ограничительных мерФото: Иван МАКЕЕВ
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 1 июня 2020 года таковы: в стране выявлено 163 942 случая заболевания, 4 540 человек скончались, 127 973 человека - выздоровели.

В Турции, в отличие от многих других стран, ситуация с COVID-19 развивалась не так тяжело. И уже с начала мая в стране открылись магазины, салоны красот и торговые центры. Конечно, местные жители обязаны носить маски и перчатки, но они хотя бы могут спокойно передвигаться по городу.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 1 июня 2020 года, с сегодняшнего дня в стране начинается новый этап ослабления ограничительные мер: откроются кафе, рестораны, спа-салоны, детские садики. Кроме того, сообщение между городами полностью возобновится. Еще рано говорить о полном возобновлении привычной жизни в Турции, но все движется в ту сторону. Но вакцину пока не изобрели, так что придется соблюдать все меры безопасности.

Пока же страна готовится к началу туристического сезона – довольно странного, если сравнивать с предыдущими. Прежде всего, все въезжающие в Турцию иностранцы должны будут сдать тест на коронавирус. А в отелях и гостиницах введут новые правила – например, гости должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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