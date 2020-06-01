2020-06-01T07:58:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 1 июня 2020: уже 157 тысяч человек выздоровели

Мы представляем последние новости на 1 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 1 июня 2020: страна почти вышла из режима карантинаКоронавирус в Италии, последние новости на 1 июня 2020: страна почти вышла из режима карантинаФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 1 июня 2020 года, общее число зараженных достигло 232 997, 157 507 человек выздоровели, 33 415 человек - скончались.

В стране готовятся к туристическому сезону. Уже с третьего июня Италия откроет границы: местные жители смогут путешествовать и по своей стране, и выезжать в другие. Но, конечно, если позволяет эпидемиологическая обстановка. И принимать будут только тех туристов, которые родом из стран, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Сейчас в Италии уже открыты магазины, ТЦ, салоны красоты, заведения общепита. Правда, итальянцы жалуются на высокие цены на напитки и блюда. Рестораторы же поясняют – из-за пандемии приходится тратить средства на всевозможные меры безопасности. Например, закупать санитайзеры, маски, перчатки, ставить перегородки между столиками и т.д.

Кроме того, жители Италии смогут отдыхать на пляжах. Но, естественно, с изменениями – все отдыхающие обязаны соблюдать социальную дистанцию. Также все оборудование на пляжах будут мыть несколько раз в день, а количество шезлонгов – уменьшат.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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