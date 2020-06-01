«Эвалар» поддержал детский конкурс рисунков

Конкурс проходил с 16 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года, его организаторы получили 1192 работы из 43 регионов Российской Федерации. В связи с 75-летием Победы, отмечаемым в 2020 году, юные художники рисовали рисунки на тему «Великая Победа и история моей семьи».

Победителем жюри объявило работу Закерьяевой Реаны из Крыма, ей 9 лет. На основе рисунка победителя к 1 июня Почта России выпустила государственный знак почтовой оплаты — маркированный конверт тиражом 1 000 000 экземпляров.

Закерьяева Реана, а также другие победители конкурса получили полезные наборы продукции «Эвалар» для здоровья и укрепления иммунитета: трехмесячный запас витаминов «Бэби формула мишки», наборы белковых батончиков «Турбослим» для здоровых перекусов, а также антисептики для рук «Орвис».

Лезова Лада, 16 лет, г. Нижний Новгород

Дубинина Анна, 14 лет, Республика Башкортостан

Мочалов Григорий, 8 лет, г. Елабуга

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