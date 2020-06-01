2020-06-01T13:14:12+03:00
Здоровье

«Эвалар» поддержал детский конкурс рисунков

Компания «Эвалар» и бренд детских витаминов «Бэби формула мишки» поддержали конкурс детского рисунка, который провели Фонд Андрея Первозванного и Почта России в преддверие Всемирного дня защиты детей. Все победители конкурса получили наборы полезных подар
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Закерьяева Реана, 9 лет, Республика КрымЗакерьяева Реана, 9 лет, Республика Крым
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Конкурс проходил с 16 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года, его организаторы получили 1192 работы из 43 регионов Российской Федерации. В связи с 75-летием Победы, отмечаемым в 2020 году, юные художники рисовали рисунки на тему «Великая Победа и история моей семьи».

Победителем жюри объявило работу Закерьяевой Реаны из Крыма, ей 9 лет. На основе рисунка победителя к 1 июня Почта России выпустила государственный знак почтовой оплаты — маркированный конверт тиражом 1 000 000 экземпляров.

Закерьяева Реана, а также другие победители конкурса получили полезные наборы продукции «Эвалар» для здоровья и укрепления иммунитета: трехмесячный запас витаминов «Бэби формула мишки», наборы белковых батончиков «Турбослим» для здоровых перекусов, а также антисептики для рук «Орвис».

Лезова Лада, 16 лет, г. Нижний Новгород

Лезова Лада, 16 лет, г. Нижний Новгород

Дубинина Анна, 14 лет, Республика Башкортостан

Дубинина Анна, 14 лет, Республика Башкортостан

Мочалов Григорий, 8 лет, г. Елабуга

Мочалов Григорий, 8 лет, г. Елабуга

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