Ярослав Нилов: Домохозяйка должна получать не меньше минимального размера оплаты труда

Глава комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов заявил о том, что в нижнюю палату парламента внесен законопроект о поддержке домохозяек (ну, или домохозяев). Депутат сообщил, что разработанный фракцией ЛДПР документ предусматривает введение с 1 января 2021 года ежемесячных пособий для тех, кто занят исключительно домашним хозяйством своей семьи. То есть от готовки до уборки, от ухода за детьми до любой другой деятельности, которая поддерживает мир и порядок в полноценной ячейке общества.

Причем право на подобное пособие может получить только один член семьи, который с точки зрения государства — как бы безработный, ну а, с точки зрения детей, супруга, родителей — настоящая машина по производству всевозможных домашних услуг.

За комментарием «КП» обратилась к одному из соавторов законопроекта, Ярославу Нилову.

- Итак, со следующего года, если ваш проект станет законом, женщина (или мужчина), ведущий домашнее хозяйство, за это получит от государства деньги?

- Пособие будет назначаться неработающему родителю — то есть, если он зарегистрирован в качестве безработного. И получает пособие по безработице.

- Один из двух родителей?

- Да, один из двух. И в обязательном порядке рассчитывается среднедушевой доход. Как критерий соцподдержки. Если подушевой доход меньше двух прожиточных минимумов в соответствующем регионе — тогда можно претендовать на эти выплаты. Потому количество получателей и количество членов этой социальной группы может быть определен лишь когда будет изучен доход полной семьи. Всех ее членов, совместно проживающих.

- То есть, доход на живую душу должен быть меньше 24 тысяч рублей?

- Повторюсь — зависит от региона. Если подушевой доход меньше двух прожиточных минимумов, установленных в конкретном субъекте федерации — тогда выплата будет положена. Ведь, например, в Москве и в Мордовии прожиточный минимум разный. Это критерий, который используется в нашем семейном законодательстве. Когда по нему рассчитан среднедушевой доход — тогда этот критерий и возникает.

- Заявление на получение такого пособия можно будет подать через органы соцзащиты или через МФЦ?

- Да. Хочу напомнить, что, вообще-то, это инициатива лидера нашей партии Жириновского. Она была проработана и подготовлена группой депутатов фракции ЛДПР. Законопроект 1 июня внесен в Государственную думу. Напомню, как это происходит. Спикер Госдумы распишет в профильный комитет — по социальной политике или по делам семьи. Комитет проверит полноту правового пакета. И вынесет на Совет ГД. Тот назначит ответственный комитет и комитет исполнителей. И отправит в рассылку в регионы, президенту, в правительство, в Совфед. И дальше на комитете решат: рекомендовать или отклонить.

- Когда, по-вашему, проект рассмотрят?

- Надеюсь, до конца летней сессии. Меры по соцподдержке сейчас востребованы особенно. Кстати, напомню, что пособие по безработице изначально было гораздо ниже нынешнего уровня в 12 тысяч рублей. А мы сегодня, по сути, предлагаем платить такое же пособие — только другой категории. И пособие по безработице выплачивается с 1 марта в течении 3 месяцев. А мы предлагаем это делать постоянно. Но при том человек, например, то же пособие по безработице не получает, но ведет домашнее хозяйство. И подсчет совокупного дохода семьи подчеркивает необходимость дополнительной помощи со стороны государства.

- Так, все-таки, о каком числе домохозяйств может идти речь — о сотнях тысяч, о миллионах?

- Вообще подача заявления на такое пособие — оно по желанию. И подавший такое заявление должен быть безработным. Их число в России известно. Но если в семье есть получающие пенсии бабушка с дедушкой — ситуация уже иная. Или ребенок-инвалид первой группы.

- И тогда среднедушевой доход может вообще не позволить претендовать на данное пособие неработающей маме?

- Да! Другой вариант — мама проживает с сыном или дочкой вдвоем. И она получает пособие на ребенка до 7 лет. А в возрасте от 3 до 7 лет пособие выплачивается только на уроне половины от прожиточного минимума. Другого дохода у нее нет. Если она станет на учет в качестве безработного, то максимальное пособие, которое она будет получать, не позволит ей полноценно обеспечивать ребенка даже минимальным набором товаров продовольственных, бытовых, медицинских. И в таком случае меры соцподдержки таких граждан — жизненно необходимы. Этот шаг можно рассматривать и как меру демографического характера