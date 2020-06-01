2020-06-01T14:27:39+03:00
В мире

Елизавета II выехала из карантина на коне

Королева Британии впервые появилась на публике
Арина СУВОРОВА
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В первый день лета Букингемский дворец разместил снимок Елизаветы II верхом на 14-летнем пони по кличке ФернВ первый день лета Букингемский дворец разместил снимок Елизаветы II верхом на 14-летнем пони по кличке ФернФото: EAST NEWS
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О Елизавете II давно ничего не было слышно. С начала эпидемии британская королева отправилась вместе с супругом, принцем Филиппом, в Виндзорский замок, в 40 км от Лондона. Из-за того, что монаршая чета находятся в зоне риска, их долгое время не выпускали из дворца, ограничив их прогулками во внутреннем дворике. Ее величество даже была лишена возможности общаться со своими любимыми лошадьми. Поэтому большую часть времени Елизавета проводила в своих покоях, смотрела новости и читала газеты.

1 июня снятие ограничительных мер коснулось и королевы. В первый день лета Букингемский дворец разместил снимок Елизаветы II верхом на 14-летнем пони по кличке Ферн.

Королева вышла на прогулку в твидовом жакете, рейтузах, легком шарфике, белых перчатках и ботинках.

Фото было сделано в последние выходные мая в парке Виндзорского замка. Это первое появление королевы на публике. До этого ее видели 19 марта, когда монаршая чета покидала Букингемский дворец.

За время карантина Елизавета II несколько раз записывала своим поданным видеообращение, в том числе, в честь 75-летнего окончания Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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