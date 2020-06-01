2020-06-01T14:52:10+03:00
Досуг

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» вновь открылся для покупателей в свой день рождения

1 июня один из старейших торговых центров страны отмечает 63-летие
Ксения БОГДАНОВА
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С 1 июня ЦДМ на Лубянке вновь открыл свои двери для покупателей. Начало работы торгового центра совпало с его днем рождения: сегодня одному из старейших детских магазинов страны исполняется 63 года. По этому случаю в ЦДМ приготовили немало сюрпризов - подарки, увлекательные конкурсы и розыгрыши.

- Мы с радостью объявляем об открытии ЦДМ на Лубянке, которое совпало с его днем рождения. Уверены, что после столь продолжительного периода закрытия гости с большим удовольствием будут приходить в наш Главный Детский с семьей и близкими, - рассказала вице-президент управляющей компании «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур. - Однако главное – это здоровье. Мы беспокоимся о вас и применяем все необходимые средства профилактики для безопасного посещения ЦДМ.

После перерыва, связанного с самоизоляцией, для посетителей вновь заработают более ста магазинов игрушек, детской одежды и обуви, книг, электроники, товаров для новорожденных и будущих мам. Зоны фудкорта и «Гастрогалереи» пока открываются с ограничениями: кафе и рестораны будут работать только на вынос и в режиме доставки. Закрытыми останутся рестораны, детские развлекательные зоны, парикмахерские и спортивная студия.

Перед открытием в ЦДМ с особой тщательностью провели дезинфицирующую обработку стен и всех поверхностей, систем кондиционирования и вентиляции. В здании установлены обеззараживающие воздух УФ-рециркуляторы. В общественных зонах нанесена разметка для социального дистанцирования, а у входов появились вендинговые автоматы, в которых можно купить маски и перчатки.

Главные развлечения и активности по случаю открытия «ЦДМ» пройдут 1 июня в онлайн-формате. Самых активных участников конкурсов в аккаунте «ЦДМ» в Инстаграме ждут подарки и призы от спонсоров. Кроме того, в честь дня рождения главный детский магазин страны разыграет «Большой шопинг» - сертификат на 200 тысяч рублей. В аккаунте также запустят специальный квиз с призами, посвященный сериалу «Одни в ЦДМ». Инста-сериал регулярно рассказывал том, что происходит в торговом комплексе, пока он пустует без покупателей.

За время приостановки работы многие магазины ЦДМ переориентировались на интернет-продажи. Традиционные развлечения и активности для больших и маленьких покупателей также переместились в онлайн-формат. Для подписчиков аккаунтов магазина в соцсетях регулярно проходили занятия «Нескучный фитнес с ЦДМ». Еще одним развлечением во время режима самоизоляции стал конкурс «Недетское фото ЦДМ»: его главное условие - повторить любую фотографию, снятую когда-то в детстве, и опубликовать ее в социальных сетях @cdm_moscow. Финал конкурса пройдет 1 июня в Инстаграме, победителей ждут призы и подарки.

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