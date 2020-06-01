2020-06-01T15:43:07+03:00
Политика

Мишустин: губернаторы должны лично разбираться с нехваткой средств защиты у врачей

Премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам лично оценить потребности врачей в средствах индивидуальной защиты и в случае нехватки направить в Минпромторг заявку на их получение
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер напомнил, что правительство специально предусмотрело дотации из федерального бюджета на приобретение средств индивидуальной защиты. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССПремьер напомнил, что правительство специально предусмотрело дотации из федерального бюджета на приобретение средств индивидуальной защиты. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Об этом Мишустин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник.

Как уже писала «Комсомолка», во многих регионах врачи жалуются на то, что им не выдают маски, перчатки и другие средства защиты, несмотря на то, что они периодически работают с ковидными пациентами. Главврачи больниц и руководители регионов нередко просто замалчивают проблему, чтобы не показаться некомпетентными.

- Губернаторам - лично знать ситуацию в медучреждениях региона и разбираться с каждым случаем нехватки средств индивидуальной защиты в медучреждениях, - заявил Мишустин.

Премьер напомнил, что правительство специально предусмотрело дотации из федерального бюджета на приобретение средств индивидуальной защиты.

- По поступающей информации, в регионах ситуация с наличием СИЗ в медучреждениях разная, - признал премьер.

Мишустин также отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом в России «дает основание для осторожного оптимизма».

- Ситуация в целом по стране остается стабильной, по оценкам экспертов распространение вируса постепенно идет на спад, - отметил премьер.

Он напомнил, что уже неделю в целом по стране прирост заболеваемости коронавирусом в сутки не превышает 2,3%, а в некоторых регионах - и 2%. Речь идет о Москве, Севастополе, республиках Крым, Северная Осетия, Чечня, Мурманской, Астраханской и Магаданской областях.

- Такая динамика позволила 19 субъектам федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, еще 25 регионов готовы и планируют такие действия, - сказал Мишустин.

Премьер также поручил Минздраву проследить за восстановлением плановой работы медучреждений, включая федеральные, которые были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом.

При этом, по словам Мишустина, власти готовы «к любому развитию событий».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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