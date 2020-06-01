2020-06-01T15:47:07+03:00
Умные вещи

Одноклассники запустили онлайн-экскурсии по замку святого Олафа и другим музеям Финляндии

Трансляции будут проходить каждый понедельник, среду и пятницу в 14.00
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С 1 июня все желающие могут совершать виртуальные прогулки по экспозициям финских музеев на специальном портале «Мы в музей»С 1 июня все желающие могут совершать виртуальные прогулки по экспозициям финских музеев на специальном портале «Мы в музей»
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Одноклассники и офис по туризму Финляндии Visit Finland запустили онлайн-экскурсии по музеям Финляндии. В условиях, когда путешествовать за границу стало невозможным из-за всеобщей самоизоляции в связи с пандемией COVID-19, пользователи ОК смогут посетить Финляндию и ее самые интересные культурные места.

С 1 июня все желающие могут совершать виртуальные прогулки по экспозициям финских музеев на специальном портале «Мы в музей». При этом для просмотра онлайн-экскурсии необязательно быть зарегистрированным пользователем ОК. Также экскурсии станут доступны в группе «Финляндия: Visit Finland» и на официальном культурном видеоканале ОК «Мы в музей». Зрителей будут сопровождать опытные кураторы из музеев-участников проекта и рассказывать об уникальных экспонатах и объектах финской культуры.

Пользователи ОК виртуально посетят императорскую избу «Лангинкоски», замок святого Олафа «Олавинлинна», Ново-Валаамский монастырь в финской Карелии, музей «Арктикум», музей современного искусства «Корунди», единственный в мире Музей муми-троллей, Музей искусств Тампере, Музей Сары Хилден, Музей леса «Лусто» и другие интересные места.

В рамках проекта дополнительно создан видеоканал «Северные соседи», на котором в течение трех недель будут выходить прямые трансляции. Все желающие смогут посмотреть записи эфиров повторно и поделиться видео с друзьями.

ОК регулярно поддерживают музеи и другие культурные институции, чтобы сделать их контент доступным широкой аудитории. Так, в марте 2020 года ОК запустили на портале «Мы в музей» раздел с онлайн-экскурсиями ВДНХ, Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Гараж», закрывшихся на карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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