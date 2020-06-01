Видео-открытки, интернет-челенджи и ликбез о правилах: Госавтоинспекция напомнила подросткам о необходимости выполнять ПДД на дорогах

1 июня – Международный день защиты детей. Сотрудники российской Госавтоинспекции напомнили детям и их родителям правила дорожной безопасности, а также провели мероприятия, призванные защитить детей на дорогах. Обратим внимание, что если традиционно подобные акции организовывались в местах массового притяжения детей и взрослых, - в парках и скверах, на стадионах и в домах культуры, центральных улицах и площадях городов, то в этом году формат мероприятий серьезно изменился. Так скажем, по объективным обстоятельствам.

РИСКИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

Как рассказал заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич, работа с детьми и взрослыми, направленная на повышение безопасности юных участников дорожного движения, продолжится и будет особенно усилена в начале июне, - в период школьных каникул проблема детской дорожной аварийности особенно актуальна. Автоинспекторы расскажут детям и их родителям о пользе световозвращающих элементов и напомнят о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров, а также акцентируют внимание на необходимость быть особенно внимательными на дорогах в период летних каникул.

Тем временем, к сегодняшнему празднику крупные автотранспортные предприятия Белгородской области записали видеооткрытки по детской дорожной безопасности. Водители поздравили ребят с праздником и напомнили ребятам об основных правилах безопасного участия в дорожном движении, что как никогда актуально во время летних каникул. А также призывали родителей несовершеннолетних к необходимости повторения с детьми основных требований. Обращения автомобилистов разошлют по школам региона, а также разместят в социальных сетях и группах мессенджеров. Автоинспекторы надеются, что ребята и их родители оценят внимание водителей и прислушаются к данным наставлениям.

ПОДДЕРЖАЛИ НЕ ТОЛЬКО УРАЛЬЦЫ

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних городского Управления МВД России и дружинниками проводят разъяснительные беседы с населением о правилах безопасного поведения во дворах домов. Родителям вместе с детьми предлагается в ходе игровых всеобучей проработать действия пешеходов в опасных ситуациях, а именно - при выходе из подъезда и из-за стоящего во дворе транспорта, который ограничивает обзор. Для информирования населения дружинники на подъездах домов разместили информационные листовки с разъяснением возможных опасных ситуаций во дворах.

Фото: ГУОБДД МВД России

Дворовая территория – пространство, где водители чаще всего совершают маневры, развороты, двигаются задним ходом. Важно понимать, что пешеход может находиться в «слепой зоне», поэтому крайне опасно проходить в непосредственной близости транспортного средства, совершающего маневры. Водителям, совершающим маневры, сложно заметить коляску, детский велосипед или малолетнего ребенка. По статистике, в прошлом году в екатеринбургских дворах произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в 6 случаях несовершеннолетние пострадали по собственной неосторожности.

В целом по Свердловской области накануне Дня защиты детей сотрудники Госавтоинспекции региона провели интернет-челлендж «Безопасное детство». Мероприятие призвано привлечь внимание взрослых к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, что особенно важно в преддверии летних каникул. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к родителям несовершеннолетних через социальные сети, записав короткие ролики и призвав взрослых защитить детей на дороге. Из разных городов Свердловской области прозвучали напоминания о правилах перевозки детей-пассажиров, безаварийном поведении пешеходов, мото- и велобезопасности.

Эти обращения, адресованные участникам дорожного движения, стали единым челленджем «Безопасное детство», который объединяет тех, кому небезразлична безопасность детей на дороге. Мероприятие нашло положительный отклик у подписчиков. Челлендж поддержали не только уральцы, но и жители других регионов России.

ДОШКОЛЯТ ОБУЧАТ СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ

Студенты Кировского педагогического колледжа по инициативе сотрудников Госавтоинспекции создали серию интеллектуальных игр с известным сказочным героем для дошкольных образовательных учреждений. В рамках студенческой практики авторы продемонстрированы свои изобретение воспитателям нескольких детских садов города Кирова. Старшие коллеги одобрили идею будущих педагогов, отметив, что с помощью таких игр смогут легко рассказывать дошкольникам о важных и нужных вещах. Юные кировчане вспомнят правила поведения на дороге, узнают требования дорожных знаков и значение сигналов светофора.

Фото: ГУОБДД МВД России

1 июня тамбовские автоинспекторы и их помощники провели онлайн концерт «ПДД - Ты и Я - неразлучные друзья», в котором приняли участие юные инспекторы движения, воспитанники детских садов и учащиеся образовательных организаций области. Участники концерта прочитали стихи, исполнили музыкальные и танцевальные композиции на тему обеспечения безопасности дорожного движения.

С приветственными словами и пожеланиями к ребятам обратились инспекторы дорожно-патрульной службы и сотрудники различных подразделений Госавтоинспекции Тамбовской области. Автоинспекторы поздравили всех детей с окончанием учебного года и пожелали им безопасных летних каникул.

Автоинспекторы города Новозыбкова (Брянская область) совместно с редакцией газеты "Авангард" с 1 по 14 июня проводят фотоконкурс «У ПДД каникул нет!». Детям предлагается с использованием возможностей социальных сетей показать пример правильного поведения на дороге и рассказать о важности соблюдения ПДД. По итогам мероприятия лучшие фотоработы займут свое почётное место на странице газеты Авангард.

Госавтоинспекция Приморского края напомнила родителям о самом важном – о жизни детей. Записали видео, объявили челлендж… В качестве актеров для необычных видео-обращений выступили родственники сотрудников ГИБДД: дети, внуки, племянники. Опыт профилактической работы взрослых наставников и искренние эмоции их детей – необычный подарок к началу летних каникул 2020 года.