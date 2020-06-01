Андрей Турчак: «От того, какие условия мы создаем для развития и воспитания детей, зависит будущее страны»

Международный день защиты детей наша страна впервые встречает в особых условиях: коронавирус внес свои коррективы в привычный ход жизни. Несмотря на пандемию, «Единая Россия» продолжает активную работу по всем своим законодательным и социальным инициативам, включая проекты, направленные на поддержку семьи и ребенка. Какие программы уже успешно реализованы, а что еще предстоит сделать, 1 июня рассказали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и его коллеги по партии.

АКЦИЯ «ПОМОГИ УЧИТЬСЯ ДОМА» ОБЕСПЕЧИТ ШКОЛЬНИКОВ ГАДЖЕТАМИ

Поддержка материнства и детства всегда была одной из главных тем в политике «Единой России».

- От того, как выстраивается работа по поддержке детей, какие условия мы создаем для их развития и воспитания, зависит будущее нашей страны. Поэтому «Единая Россия» уделяет этому вопросу особое внимание – и с точки зрения законотворческой деятельности, и при реализации партийных проектов, - подчеркивает Андрей Турчак. - Здесь необходим комплексный подход – не только решение вопросов в моменте, но и меры, направленные на перспективу.

В дополнение к государственным мерам поддержки детей «Единая Россия» разработала и успешно реализует собственные проекты помощи школьникам. Одно из самых масштабных начинаний последних месяцев — акция «Помоги учиться дома», которую партия организовала вместе с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Ее идея родилась в первые дни режима самоизоляции, когда из-за COVID-19 российские школы закрылись на карантин, и уроки стали проводиться в дистанционном формате. По инициативе единороссов неравнодушные люди по всей стране собирают планшеты и компьютерную технику для детей, чьи родители не могут купить необходимые для занятий гаджеты.

- За месяц 250 тысяч планшетов и ноутбуков переданы в регионы. Прежде всего их получили ребята из 9 и 11 классов, ведь у них экзамены, ЕГЭ в конце июня, - рассказывает генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. - Акция продлится все лето, чтобы компьютер скрасил досуг и помог в повторении учебных материалов перед новым учебным годом или поступлением в вуз.

К благотворительной акции подключились все регионы России. Самыми активными, по словам организаторов, оказались жители Дагестана, Чечни, Алтайского края, Хакасии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ПЕРЕХОДЯТ В ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Из-за пандемии оздоровительные лагеря для детей в этом году, скорее всего, заработают только в середине лета. «Единая Россия» предложила перевести их в цифровой формат и разработала программу детских онлайн-лагерей. С 1 июня они начнут открываться при школах и на базе учреждений дополнительного образования. Онлайн-формат, по мнению единороссов, поможет занять школьников в то время, когда не будут работать летние оздоровительные лагеря.

Цифровые технологии помогают развивать и другие форматы работы «Единой России», в том числе обратную связь с избирателями.

- В этому году мы запустили работу «семейных приемных», провели неделю тематических онлайн приемов. К нам за помощью обратилось больше 20 тысяч человек, - рассказывает координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. - За время этой работы выявлены и решены случаи отказов в предоставлении пособий из-за отсутствия регистрации по месту фактического пребывания граждан.

РОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ПОСОБИЯ ВОВРЕМЯ

По поручению президента Владимира Путина правительство России разработало комплекс мер поддержки родителей с детьми. «Единая Россия» обеспечила правовой механизм, благодаря которому помощь быстрее дойдет до каждой конкретной семьи. В первую очередь это касается ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Единороссы также стали инициаторами поправок об увеличении минимального ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных родителей: по предложению партии эта сумма выросла двое - с 3375 до 6750 рублей. Госдума приняла еще один важный закон в поддержку мам, оставшихся без работы во время декретного отпуска: максимальный размер пособия для них был увеличен с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

Пандемия поставила в сложные финансовые условия большинство российских семей. Единовременные выплаты правительства охватывают почти 22 миллиона детей, а вместе со взрослыми членами семьи — более 50 миллионов человек. Госдума проголосовала за еще одну важную социальную меру, предложенную «Единой Россией»: теперь единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, которые начисляются с 1 июня, нельзя будет списать за долги.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ И ДЕТСАДЫ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Законодательная работа в поддержку семьи и детства ведется круглый год, вне зависимости от сложных условий, вызванных пандемией. Так, в феврале «Единая Россия» единогласно поддержала предложение Владимира Путина обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. Уже с 1 сентября школьники в большинстве регионов (а это почти 6,8 млн детей) будут ежедневно получать бесплатные обеды.

Еще одна полезная инициатива теперь закреплена на законодательном уровне: регионы обязаны создавать системы электронной записи в школы и детские сады. Благодаря этому родительские очереди уже канули в лету. Закон также закрепляет право детей, чьи старшие братья или сестры уже ходят в школу, записаться в то же самое учебное заведение. Одна из главных побед - по всей стране практически исчезли очереди в детские сады, появилось больше мест в яслях для малышей от полутора до трех лет.

«Единая Россия» проголосовала за то, чтобы водители не имели права высаживать из общественного транспорта детей, у которых нет средств на оплату проезда. Другой закон позволяет органам правопорядка искать пропавших детей по геолокации их мобильных телефонов. Также партия на федеральном уровне добивается законодательного запрета продавать никотиносодержащие смеси несовершеннолетним.

СПОРТЗАЛЫ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ

Одна из последних инициатив «Единой России» - проект закона о льготах для детей-сирот при поступлении в вузы по программам бакалавриата и специалитета. Эти меры поддержки были введены в 2014 году и действуют только до 2021 года. Единороссы уже внесли в Госдуму законопроект, по которому действие льгот сохранится бессрочно.

Большое внимание партия уделяет развитию спорта и созданию условий для занятий физкультурой. Уже несколько лет «Единая Россия» реализует программы «Детский спорт» и «Строительство ФОКов». Благодаря этим проектам в прошлом году удалось отремонтировать 745 спортивных залов. Закуплено необходимое оборудование для 407 спортплощадок, в школах открыты 628 спортивных клубов. Сумма, выделенная на эти цели из федерального бюджета, составила более 1,5 млрд. рублей. При распределении средств приоритет отдавался сельским школам и образовательным учреждениям.