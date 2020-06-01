2020-06-01T17:21:16+03:00
Телевизор

Вирусы преходящи, а музыка вечна! Первый канал запускает кастинги на шоу «Голос-9»

Пандемия не помешает вокальному проекту состояться
Константин ГЛЫБА
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Теперь Первый канал объявил, что 1 июля стартует кастинг девятого сезона «Голоса» и третьего сезона «Голоса 60+», съемки которых запланированы на лето и осень текущего года.Теперь Первый канал объявил, что 1 июля стартует кастинг девятого сезона «Голоса» и третьего сезона «Голоса 60+», съемки которых запланированы на лето и осень текущего года.Фото: Первый канал
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Как известно, show must go on. Поэтому создатели шоу «Голос» прилагают все силы для продолжения трансляции формата.

Как мы помним, детский «Голос» был проведен в условиях разгара коронавируса и только один ребенок, предположительно, подцепил заразу. Всех участников шоу и съемочного процесса тестировали на covid-19, публики в зале не было, помещения и поверхности тщательно обрабатывались антисептиками, однако финалистку Софью Туманову пришлось изолировать на время прямого эфира. У нее подозревали коронавирус. Девочка пела из гостиницы.

В специальном разделе «Голоса» на сайте телеканала можно подать заявку на участие в конкурсе и заскочить в последний вагон шоу. Фото: Первый канал

В специальном разделе «Голоса» на сайте телеканала можно подать заявку на участие в конкурсе и заскочить в последний вагон шоу.Фото: Первый канал

И это можно считать успехом, учитывая число эфиров, которые Первый канал провел на фоне эпидемии, и число детей и взрослых, задействованных в проекте. Для сравнения, в проекте «Танцы со звездами» коронавирусом заразились Дарья Мороз, Мария Ивакова и Алена Бабенко. И это только те, о ком мы знаем.

Теперь Первый канал объявил, что 1 июля стартует кастинг девятого (!) сезона «Голоса» и третьего сезона «Голоса 60+», съемки которых запланированы на лето и осень текущего года. По традиции приемная комиссия, изучившая несколько тысяч заявок, пригласит в «Останкино» самых ярких кандидатов на участие в конкурсе. В то же время вернутся дети из «золотого резерва» - это те, кто успешно прошел кастинг в прошлом году, но в слепых прослушиваниях поучаствовать не успел.

Как обещают организаторы «Голоса», кастинги в «Останкино» пройдут с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и охраны здоровья. Фото: Первый канал

Как обещают организаторы «Голоса», кастинги в «Останкино» пройдут с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и охраны здоровья.Фото: Первый канал

В тоже время сбор анкет еще продолжается. В специальном разделе «Голоса» на сайте телеканала можно подать заявку на участие в конкурсе и заскочить в последний вагон шоу.

Как обещают организаторы «Голоса», кастинги в «Останкино» пройдут с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и охраны здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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