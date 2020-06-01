2020-06-01T19:48:13+03:00
Экономика

Газпромбанк запустил накопительный счет с максимальной ставкой 6%

В условиях накопительного счета «Управляй процентом» также не предусмотрено ограничений по максимальной сумме на счете
Юрий ШАМИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба «Газпромбанка»Фото: пресс-служба «Газпромбанка»
Изменить размер текста:

Газпромбанк запустил накопительный счет «Управляй процентом», по которому процентная ставка варьируется от 4 до 6 % годовых и зависит от суммы ежемесячного пополнения. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Клиент сам выбирает, какая у него будет процентная ставка по накопительному счету в ближайшем месяце. Чтобы получить максимальную доходность 6%, требуется ежемесячно пополнять счет до 10 числа на сумму от 75 тыс. рублей. Ставка 5% годовых действует при пополнении счета на 15 000 –74 999,99 рублей, 4,5% годовых — при пополнении на 5 000 –14 999,99 рублей.

В случае если клиент не пополняет счет или добавляет до 5 тыс. рублей, ставка на ближайший месяц составляет 4% годовых. При этом если сумма в течение расчетного периода превышает 10 млн рублей, также применяется базовая ставка 4% годовых.

«Среди преимуществ накопительного счета Газпромбанка — возможность совершать расходные операции без ограничений и отсутствие ограничений по максимальной сумме на счете», - отмечается в сообщении банка.

Весной 2020 года крупнейшие банки страны отметили значительный приток средств клиентов на накопительные счета. Аналитики связывают этот тренд с падением ставок по депозитам и желанием клиентов иметь быстрый доступ к собственным сбережениям в период пандемии.

В мае 2020 года средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях составила около 5,51% годовых.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВОЗ: большинство переболевших коронавирусом полностью восстанавливаются
"Нормальная конкуренция в космосе": Сенатор Морозов оценил запуск Crew Dragon
«Газпром» подписал долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
Сестры разбогатели на миллион долларов, продавая маски для груди
Путин снял с занимаемых постов четырех генералов
«В три раза быстрее подавляет вирус»: Эксперт рассказал о плюсах и минусах российского лекарства от коронавируса
Школьница совершила самоубийство после того, как отец увидел ее интимную переписку
Путин созвонился с Трампом
Эксперты прогнозируют доллару понижение до 67- 68 рублей
Лоза отправил обнищавших артистов разгружать вагоны
В Африке началась новая вспышка Лихорадки Эбола
Генерал Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД
Назвали наиболее эффективные перчатки для защиты от коронавируса
Цена новой машины в России выросла на 10 процентов
Стало известно, когда откроют налоговые для личного приема граждан
Пилотов истребителей научат отстреливать дроны
1 июля объявили выходным днем
Можно ли уже открывать фитнес-клубы, рассказал эксперт
Названа дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК: голосование по поправкам в Конституцию будет длиться 7 дней
Названа оптимальная дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
Жена Илона Маска выставила на аукцион свою душу
Пособия домохозяйкам стоит выдавать только во время пандемии, считает депутат Ганзя
Участники беспорядков в США открыли огонь по сотрудникам полиции: два человека убиты
Требования Роспотребнадзора могут повлиять на стоимость отдыха
В Израиле арестовали преступную группу, занимавшуюся продажей в сексуальное рабство россиянок
Эксперт спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков