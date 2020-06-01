Газпромбанк запустил накопительный счет с максимальной ставкой 6%

Газпромбанк запустил накопительный счет «Управляй процентом», по которому процентная ставка варьируется от 4 до 6 % годовых и зависит от суммы ежемесячного пополнения. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Клиент сам выбирает, какая у него будет процентная ставка по накопительному счету в ближайшем месяце. Чтобы получить максимальную доходность 6%, требуется ежемесячно пополнять счет до 10 числа на сумму от 75 тыс. рублей. Ставка 5% годовых действует при пополнении счета на 15 000 –74 999,99 рублей, 4,5% годовых — при пополнении на 5 000 –14 999,99 рублей.

В случае если клиент не пополняет счет или добавляет до 5 тыс. рублей, ставка на ближайший месяц составляет 4% годовых. При этом если сумма в течение расчетного периода превышает 10 млн рублей, также применяется базовая ставка 4% годовых.

«Среди преимуществ накопительного счета Газпромбанка — возможность совершать расходные операции без ограничений и отсутствие ограничений по максимальной сумме на счете», - отмечается в сообщении банка.

Весной 2020 года крупнейшие банки страны отметили значительный приток средств клиентов на накопительные счета. Аналитики связывают этот тренд с падением ставок по депозитам и желанием клиентов иметь быстрый доступ к собственным сбережениям в период пандемии.

В мае 2020 года средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях составила около 5,51% годовых.