«Было финальное МРТ – новые таблетки пить не нужно»: дочь Владимира Левкина победила рак

Виктория Левкина четыре месяца назад перенесла непростую операцию. У молодой женщины диагностировали злокачественную опухоль мозга третьей степени. Вике поставили диагноз – астроцитома. Опухоль удалили, после чего Левкина прошла лучевую терапию. Вика мужественно выдержала все этапы лечения – операция, лучевая терапия, прием таблеток. Девушку поддерживала мама, знаменитый отец Владимир Левкин со своей супругой. Вика – дочь музыканта от предыдущих отношений. Виктория проходила все предписания врача, вернулась к привычной жизни, но очень волновалась – ждала финального МРТ в мае. И вот оно позади!

После майских праздников Виктория Левкина отправилась на обследование к своим докторам, и на днях сообщила в социальных сетях результаты обследования: «Было финальное МРТ, вчера сказали, что «все GOOD» и новые таблетки пить не нужно». Вика делится своими мыслями: «После того, как тебе говорят малоприятный диагноз, сразу меняются приоритеты. Ты всегда знал, что здоровье важнее - но как-то всерьёз это не воспринималось и уж точно не представлялось совсем, что в 26 нужно будет что-то вырезать из головы». Девушка говорит, что ей помогало чувство юмора – она начала шутить сразу же после операции, и поддерживала шутками друзей, которые за нее переживали. Левкина с оптимизмом относилась к сложной ситуации, которая так неожиданно случилась в ее жизни. Она не прекращала работать даже в перерывах между лечениями – Левкина создала семь лет назад молодежное объединение «Многогранник», где обучают вожатых, Вика ведет тренинги по конфликтологии, целеполаганию, ораторскому искусству.

Виктор Левкин с дочками Викторией и НикойФото: СОЦСЕТИ

Виктория ведет активную насыщенную жизнь – уже открыла дачный сезон, катается на велосипеде, встречается с отцом и его семьей. Как многие, немного покашляв, запаниковала и сдала тест на коронавирус – он оказался отрицательным. В последние дни Вика пожаловалась на переутомление из-за своей суперактивности и пока решила сбавить обороты.

Напомним, что онкологию у Виктории диагностировали внезапно после того, как она несколько раз переболела с температурой, а потом вдруг разболелась голова и женщина упала в обморок. Так и оказалась в больнице в руках опытных врачей. Конечно же, отец Владимир Левкин постоянно был на связи с врачами и держал всю ситуацию под контролем. Музыкант знает об этой болезни не понаслышке. На пике популярности Владимиру Левкину диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии, он прошел девять курсов химиотерапии, затем была сложная операция. А вскоре началась белая полоса — Владимир встретил нынешнюю супругу, у звезды наступила ремиссия. Поэтому отец помогал дочери не только, контролируя лечение, но и морально.