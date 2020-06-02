2020-06-02T07:15:32+03:00
Спорт

Рейтинг самых богатых спортсменов по версии Forbes поменял лидера: Федерер оказался богаче Криштиану Роналду

Швейцарские теннисист обошел всех топовых футболистов благодаря рекламным доходам в рейтинге богатых спортсменов Forbes
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Роджер Федерер.Роджер Федерер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Криштиану Роналду и Лионель Месси больше не являются самыми богатыми спортсменами мира. В 2020 году на первом месте в списке Forbes оказался теннисист Роджер Федерер. При этом, разрыв между ними не слишком большой в год пандемии коронавируса.

Итак, по подсчетам экспертов за последний год швейцарец заработал 106,3 миллиона долларов, из которых 100 - это рекламыне контракты. Ни у одного спортсмена мира нет такого уровня доходов. Даже у португальского футболиста Криштиану Роналду, который идет вторым - только 45 миллионов с рекламных отчислений. А 60 - это зарплата и все призовые.

Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

1) Роджер Федерер (теннис) – 106,3 млн долларов (6,3 + 100)

2) Криштиану Роналду (футбол) – 105 млн (60 + 45)

3) Лионель Месси (футбол) – 104 млн (72 + 32)

4) Неймар (футбол) – 95,5 млн (70,5 + 25)

5) Леброн Джеймс – 88,2 млн (28,2 + 60)

Что примечательно, за последний год лидер рейтинга Лионель Месси потерял в доходах - доходы "просели" с 127 до 104 миллионов. В десятке - немало спортсменов из американских лиг, в частности НБА (Леброн Джеймс, Стефан Карри), гольфист Тайгер Вудс. В топ-100 рейтинга не попал ни один спортсмен из России. А если же суммарно посчитать доход ста лучших атлетов рейтинга, то получится сумма в 3,6 миллиарда долларов. А это на 9% меньше, чем за прошлый год. Пандемия коронавируса ударила и по мировому спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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