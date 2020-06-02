Новые случаи заражения коронавирусом в России на 2 июня 2020: 8 863 заболевших за сутки

В России, по данным на 2 июня 2020 года, выявили 8863 заболевших COVID 2019 в 84 регионах.

Как уточнили в оперативном штабе, у 41,9% заболевших не было клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 2286 человек, в Московской области - 732, Санкт-Петербурге – 376, Нижегородской области – 354, Свердловской области – 292, Ростовской - 253, Иркутской – 210, Красноярском крае – 150.

Всего в стране с начала пандемии выявлено уже 423 741 случай коронавируса.

- За последние сутки полностью выздоровели 11 108 человек. За весь период зафиксировано 5037 летальных исходов, выздоровели 186 985 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 304 657 человек, проведено 11,1 млн тестов на коронавирус (за последние сутки провели 228 500 анализов).

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в России (данные Оперативного штаба):

30 мая – 396 575,

31 мая – 405 843,

1 июня – 414 878,

2 июня – 423 741.