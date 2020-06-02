Коронавирус в Италии, последние новости на 2 июня 2020: в Риме для посетителей открылся Колизей

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 2 июня 2020 года, общее число заболевших достигло 233 197, 158 355 человек выздоровели, 33 475 человек - скончались.

В стране почти полностью сняли карантин. Открыты торговые центры, кафе, рестораны, бары, салоны красоты, магазины, в храмах возобновили службу. Но все граждане обязаны находиться в общественных местах в масках и перчатках. Кроме того, обслуживающий персонал также обязан быть в защитных средствах и соблюдать социальную дистанцию.

На фоне пандемии жители Италии обнаружили, что цены в ресторанах и кофейнях выше, чем раньше. Это неудивительно – рестораторы тратят достаточные суммы на средства дезинфекции, маски, перчатки, а также на новое оборудование. Например, на стеклянные перегородки, которые устанавливают между столиками во многих заведениях общепита. Вполне возможно, что позже цены вернутся на прежний уровень.

А пока страна готовится к туристическому сезону. Границы открываются уже с 3 июня, и Италия ждет гостей. Правда, посетить страну смогут жители тех стран, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась.

Кроме того, сами итальянцы смогут путешествовать по своей стране, а также ездить в Ватикан.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 2 июня 2020 года, накануне в Риме открылся для посетителей Колизей. Кроме того, вчера, сегодня и завтра по всей Италии частично откроются закрытые из-за пандемии галереи и музеи. Но, конечно, гостям придется соблюдать новые правила безопасности.