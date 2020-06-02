Военного пенсионера нашли застреленным в собственном доме

Все случилось утром 1 июня в подмосковной Апрелевке, где в своем доме проживал 74-летний пенсионер МЧС, полковник внутренней службы МВД в отставке Сергей В.* Примерно около 11 утра соседи услышали странные звуки похожие на выстрелы, которые доносились из дома отставного офицера. Направившись проверить все ли в порядке с дедушкой, очевидцы обнаружили Сергея мертвым.

Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Хотя, как позже они рассказали следователю, по виду пенсионера и по огнестрельному ранению было очевидно, что пожилого мужчину уже не спасти.

«На место сразу же была вызвана полиция и скорая помощь, однако помочь 74-летнему Сергею В.* уже не представлялось возможным. Прибывшие оперативники зафиксировали смертельное огнестрельное ранение головы. Для проведения судебно-медицинской экспертизы тело погибшего офицера запаса направили в морг, - рассказал KPRU источник в правоохранительных органах.

Сергей Викторович уволился со службы еще в 2004 году. Последнее время он жил в своем загородном доме и редко принимал гостей.

В настоящее время полиция ведет проверку и устанавливает все детали происшествия. Оперативникам предстоит выяснить, что именно произошло в доме отставного офицера утром 1 июня.

*имя изменено