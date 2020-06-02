За секс со школьницей задержали сразу троих мужчин

1 июня, в День защиты детей, у 14-летней школьницы Марины П.* состоялся приватный, доверительный разговор с инспектором по делам несовершеннолетних. Девочка решила сознаться и рассказать полицейским о своих ранних сексуальных опытах, которые теперь ее сильно тревожат. По словам Марины за последние пару месяцев она вступала в половую связь сразу с тремя мужчинами.

Последний случай произошел в родном для Марины Красноармейске. 21 мая девочка оказалась со своим знакомым 21-летним Иваном Т.* на небольшой поляне в 200 метрах от автодороги. Там молодые люди внезапно решили заняться сексом прямо на свежем воздухе. Чуть позже девочка рассказала полицейским, что перед Ваней у нее был еще Сережа. С ним все произошло в подмосковном Пушкино, в одной из квартир на улице 50 лет ВЛКСМ, где проживает 21-летний студент 3 курса Сергей Ч.* вместе с родителями.

Рассказав про Сергея и предоставив оперативникам его личные данные и адрес, 14-летняя Марина поведала, что до Сережи был еще 31-летний Паша, тоже житель Пушкино. С Пашей школьница проводила время в его квартире в Северном микрорайоне. Позже полицейские выяснили, что 31-летний Павел С* гражданин республики Беларусь и ранее уже был судим в родной стране, правда по статье о мошенничестве.

«После долгого, доверительного рассказа 14-летней школьницы Марины П.* о мужчинах, с которыми она вступала в половые отношения, по адресам этих граждан были направленны наряды полиции. Все трое парней установлены и задержаны в порядке 91 статьи уголовно-процессуального кодекса - по подозрению в совершении преступления, ведь Марине всего 14 лет и по законам РФ она еще не достигла возраста сексуального согласия.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Известно, что семья у Марины неполная и не очень благополучная, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Школьница часто бывает предоставлена сама себе, попросту потому, что у матери не хватает времени на общение с ребенком, ведь женщина вынуждена постоянно работать и кормить семью.

В настоящее время оперативники устанавливают все детали и подробности случившихся со школьницей происшествий. Трое мужчин, вступавших с Мариной в интимные отношения, задержаны и находятся под стражей. Их дальнейшую судьбу будет решать правосудие.

* - все имена изменены