2020-06-02T13:15:53+03:00
Экономика

Это еще цветочки: Россиян предупредили о второй волне экономического кризиса осенью

На это время придется пик безработицы, а в банках могут закончиться деньги
Дмитрий КОЗУРОВ
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Этой осень российская банковская система может столкнуться с проблемами из-за ухудшения качества кредитного портфеляЭтой осень российская банковская система может столкнуться с проблемами из-за ухудшения качества кредитного портфеляФото: Shutterstock
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Лето, несмотря на хорошую погоду, россияне встречают в хорошем расположении духа: коронавирус, кажется, отступает, и надоевшая всем самоизоляция вот-вот закончится. Назначена дата парада, открываются торговые центры и даже гулять по Москве можно, хоть и по расписанию. Нам бы еще постричься, и можно смело радоваться жизни.

Но всевозможные эксперты одергивают: рано, грядет вторая волна экономического кризиса. И ладно бы очередными неурядицами пугали только профессоры и аналитики. Но вот на днях министр труда и соцзащиты страны Антон Котяков, которому, казалось бы, по должности положено нести в народ спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, заявил:

- Мы понимаем, что самым сложным с точки зрения занятости будет, наверное, третий квартал. На него придутся пиковые показатели по безработице. При этом уже к концу года ситуация стабилизируется.

А пока число безработных в стране перевалило за 2 млн человек и, по словам министра, еще будет расти. Хотя вернее было бы сказать проявляться: многие предприятия и компания в тяжелые времена предпочли отправить сотрудников в отпуска, из которых вернуться им уже не суждено. Так что отложенный эффект к осени отразится, наконец, в официальной статистике.

Предсказывают вторую волну коронакризиса и аналитики Центрального банка.

- Новый удар эпидемии может случиться к концу 2020 года, когда начнется сезон простудных заболеваний, - говорится в прогнозе ЦБ. – Этому может поспособствовать «истощенность» экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса.

Проще говоря, у властей кончатся деньги на дорогостоящие мероприятия по перепрофилированию больниц, выплаты врачам и поддержку населения.

Кстати, именно банки могут оказаться под ударом в первую очередь.

- Этой осень российская банковская система может столкнуться с проблемами из-за ухудшения качества кредитного портфеля, - заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время недавнего совещания с президентом.

Проблема в том, что треть всех кредитов бизнесу выдали предприятиям из пострадавших отраслей экономики. Процентов 30 из них, по словам Белоусова, станут проблемными – а это 4-5 трлн рублей. То есть у компаний не будет денег, чтобы их отдать, придется передоговариваться или откладывать платежи – в любом случае банки своих денег в оговоренные сроки не увидят.

- Российские банки вошли в кризис в хорошей форме, у них есть запас прочности, - успокоила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Только вот запас этот – примерно те же 5 трлн, которые могут «съесть» проблемные кредиты.

Что случается, когда у банков заканчиваются деньги? Они перестают выдавать кредиты, как людям, так и компаниям. Первые из-за этого не могут покупать так много, как раньше. Вторые оказываются без средств для развития и новых проектов. Если ситуация еще хуже, начинаются проблемы с выплатой процентов по вкладам, а то и вовсе банкротства банков. Деньги людей защищены, но страхование покрывает только 1,4 млн – больше получить от закрывшегося банка не получится, сколько бы у вас там ни лежали.

СКАЗАНО НА РАДИО «КП»

Георгий Бовт: «Вторая волна коронавируса накроет не успевшую восстановиться экономику»

- Экономический кризис еще не наступил. Все указывает на то, что это случится к осени, - сказал в эфире радио «КП» известный политолог Георгий Бовт. – И тут мы снова оказываемся в заложниках у коронавируса. Если случится вторая волна эпидемии, ее удар и по экономике, которая еще не успеет восстановиться, и по медицине, будет сильнее чем то, что мы видим сейчас. Многое зависит от вакцины – будет ли она у нас к тому времени. Не надо обольщаться, совершенную вакцину, которая гарантирует человеку безопасность, за такое короткое врем создать не удастся. Но, думаю, у нас будет хоть какая-то вакцина, которая сможет если не защитить от болезни полностью, то хотя бы минимизировать риски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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