2020-06-02T13:16:38+03:00
Общество

В Москве реконструкцию Северного речного вокзала завершат ко Дню города

Рабочие возобновили крупномасштабную работу
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин посмотрел как ведутся работы по реконструкции Северного речного вокзала. Фото: Гавриил Григоров/ТАССМэр Москвы Сергей Собянин посмотрел как ведутся работы по реконструкции Северного речного вокзала. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Почти два года в столице начали реставрацию Северного речного вокзала. Из-за эпидемии коронавируса работы пришлось остановить. Сейчас реставрация возобновлена. Через несколько месяцев памятник архитектуры 30-х годов вновь предстанет во всей своей красе. Северный речной вокзал станет одним из знаковых объектов реставрации 2020 года. Одновреммено с вокзалом проводится благоустройство парка и набережной - этр будет одно из лучших мест отдыха в Москве. Как ведутся работы 2 июня посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы возобновили крупномасштабную реконструкцию Северного речного вокзала, которая включает в себя реконструкцию набережной, в свое время заброшенной, морально и физически устаревшей. Нужно было заменить коммуникации, сделать подвод электричества к подъезжающим кораблям, чтобы в Москву-реку ничего не сбрасывать, чтобы это была экологически чистая зона, несмотря на движение пароходов, - сказал Сергей Собянин.

Масштабная работа по реставрации восстановлена и ведется в полном объеме. Мэр города сказал, что несмотря на сдвиг графика работ, рабочие должны успеть все выполнить

- Все это одновременно реставрируется и будет сдано ко Дню города, - сказал Сергей Собянин.

Северный речной вокзал расположен на берегу Химкинского водохранилища. Красивое здание можно было увидеть в фильмах "Волга-Волга", "Новая Москва". Выразительный силуэт здания напоминает огромный двухпалубный корабль.

Почти два года в столице начали реставрацию Северного речного вокзала. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Почти два года в столице начали реставрацию Северного речного вокзала. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Однако с начала 90-х годов речные перевозки стали стремительно сокращаться. В 2018 году услугами воспользовались около 200 000 пассажиров круизных судов и 120 000 пассажиров экскурсионно-прогулочных судов. Это слишком маленькие цифры, денег не было, вокзал стал постепенно разрушаться, ремонт не проводили. Но потерять такую жемчужину Москвы было бы просто преступлением, поэтому и были начаты работы по реставрации.

Сейчас на объекте продолжают работать около 1500 тысяч человек. Что уже сделано? Башенным часам вернули их исторический облик, а утраченный механизм заменили новым. В процессе реставрации находятся знаменитые панно с изображениями девяти шлюзов Канала имени Москвы. Обновленную звезду, которая на протяжении 80 лет венчала шпиль здания, вернут на место уже летом.

- Инженерные коммуникации практически проложены. Освещение смонтировано. Ведутся работы по устройству фонтанов - три фонтана, в том числе восстанавливаются два исторических. Ведутся работы по строительству открытых бассейнов - три чаши: две для взрослых и одна детская, - рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

К тому же к 1 сентября будет сделан ручей со шлюзами и подсветкой по всей длине - уменьшенная копия Канала имени Москвы.

Через несколько месяцев памятник архитектуры 30-х годов вновь предстанет во всей своей красе. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Через несколько месяцев памятник архитектуры 30-х годов вновь предстанет во всей своей красе. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Завершается и реконструкция причалов, благоустройство набережной, площади у основного здания, пешеходных связей со станицей метро "Речной вокзал" и Ленинградским шоссе, а также прилегающей парковой территории.

- Проект по строительству пассажирской канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" через Химкинское водохранилище - очень серьезный. Около 19 000 пассажиров в сутки мы планируем видеть, особенно в летний сезон, потому что огромная инфраструктура для отдыха открывается в этом месте, - сказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

Канатную дорогу могут построить к 2022 году, однако о конкретных сроках говорить рано, так как проект частный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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