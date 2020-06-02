2020-06-02T13:35:08+03:00
Происшествия

«Денег не получишь!»: В Москве девушка-кассир на заправке избила грабителя

Перепуганный мужчина сбежал, а спустя час его арестовали [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Свою вину мужчина уже признал. По его словам, деньги понадобились ему, чтобы купить алкогольСвою вину мужчина уже признал. По его словам, деньги понадобились ему, чтобы купить алкогольФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Поздно вечером в понедельник, 1 июня, сотрудница АЗС на Полуярославской набережной, что в Таганском районе Москвы, дала отпор грабителю. В тот момент, когда на заправку зашел преступник, женщина была внутри одна. Мужчина схватил кусок стекла и не церемонился.

- Быстро давай деньги из кассы! — скомандовал он.

Но кассир оказалась не робкого десятка. Женщина грудью встала на защиту кассы. Когда мужчина попытался ее задушить, она дала отпор и несколько раз его ударила. Побитый грабитель так и ушел ни с чем. Кассир сразу позвонила в полицию. Все происходящее сняли камеры видеонаблюдения. Так что смелой женщине даже приметы вора описывать не пришлось. В тот же вечер мужчину арестовали.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одном из столичных аэропортов и задержали, - сообщила «Комсомольской правде» Ирина Волк, официальный представитель МВД России. - Следователем ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой»

Свою вину мужчина уже признал. По его словам, деньги понадобились ему, чтобы купить алкоголь. Теперь выпить ему точно удастся не скоро. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. А вот кассира руководство АЗС подумывает наградить.

«Денег не получишь!»: защищая кассу АЗС, в Москве девушка-кассир избила вора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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