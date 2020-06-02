Вызывать такси теперь можно прямо из сообществ ВКонтакте

ВКонтакте теперь можно вызвать такси прямо из сообщества, если в нём указан адрес. Больше не придётся переходить в другое приложение и вручную вводить место назначения — благодаря мини-приложению VK Taxi, которое работает на базе «Ситимобил», всё это можно сделать парой касаний.

Например, чтобы добраться до магазина, кафе или салона красоты, достаточно в мобильном приложении VK открыть страницу заведения, коснуться адреса и нажать «Заказать такси». Откроется мини-приложение VK Taxi — поле «Куда» заполнится автоматически, а пользователю останется лишь указать, откуда он едет.

Мини-приложение VK Taxi создано на платформе VK Mini Apps. Для работы в нём используется база «Ситимобил», одного из ведущих агрегаторов такси. Сервис открывается прямо в VK. Оплатить поездку также можно не выходя из ВКонтакте — банковской картой или c помощью VK Pay.

Антон Циварев, директор по развитию суперприложения ВКонтакте:

«В некоторых регионах России начинают открываться магазины и общественные места. Мы хотим поддержать предпринимателей в этот сложный период - поэтому запускаем функцию, которая поможет привлечь больше клиентов. Адрес, указанный в сообществах ВКонтакте, каждый день просматривают сотни тысяч человек. Теперь они смогут добраться до нужного места ещё проще, а главное — безопасно. В итоге объём продаж увеличится, и бизнесу будет проще встать на ноги».

Функция доступна в городах, где работает «Ситимобил»: например, в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а также Ярославле, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Саратове, Энгельсе, Перми, Ульяновске, Омске, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске, Уфе, Воронеже, Волгограде, Ростове-на-Дону и Батайске.

«Ситимобил» принимает все необходимые меры, чтобы сделать поездки максимально безопасными. Ранее сервис начал устанавливать перегородки между пассажирами и водителями в салонах такси, а также организовал точки бесплатной дезинфекции для автомобилей, подключённых к агрегатору. «Ситимобил» также закупает и распространяет через партнёров антисептики и маски для водителей.

Благодаря платформе VK Mini Apps в суперприложении VK можно делать почти что угодно: к примеру, приобретать товары, заказывать еду и услуги, искать работу, записываться к мастерам и даже играть. При этом не нужно дополнительно скачивать что-то на телефон — сервисы открываются прямо ВКонтакте. Сейчас на платформе 17 тысяч активных мини-приложений, а аудитория составляет 36 млн человек.

«Ситимобил» — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android, по звонку оператору и через сервис VK Taxi. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве и большинстве городов присутствия. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.ru Group и МегаФон. В 2019 году «Ситимобил» стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного Mail.ru Group и Сбербанком. В том же году компания начала активную региональную экспансию: сервис доступен уже в 20 крупнейших регионах за пределами Москвы и МО. К концу 2019 года оборот платформы составил 8,9 млрд рублей, а количество поездок в декабре 2019 года превысило 13 млн.