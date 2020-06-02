2020-06-02T16:52:10+03:00
Звезды

Юлия Барановская отчитала поклонников и отказалась раскрывать свои заработки

Телеведущая поражена бестактностью публики
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия БарановскаяЮлия БарановскаяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Юлия Барановская не раз рассказывала о том, как тяжело переживала разрыв с футболистом Андреем Аршавиным. Тогда артистка носила под сердцем третьего ребенка Арсения и занималась воспитанием Артемия и Яны. Юля не могла работать, так как некому было сидеть с наследниками. Однако, вернувшись в Москву, Юлия сумела построить карьеру на телевидении.

Юлия Барановская является соведущей Александра Гордона в программе "Мужское/Женское". Помимо этого вместе с Александром Васильевым знаменитость ведет передачу "Модный приговор". У Юли рекламные контракты с солидными брендами. Она написала две книги о расставании с Андреем Аршавиным и своей личной жизни. У книг хорошие тиражи. В общем, теперь телезвезда очень хорошо зарабатывает.

Многодетная мама полностью обеспечивает себя и детей. Она живет в шикарной квартире, ее наследники учатся в частной школе. "Это непередаваемое ощущение, когда ты приходишь в свой дом", - рассказывала Барановская.

На днях она пообщалась с подписчиками и ответила на и вопросы. Экс-возлюбленную футболиста спросили о заработках. Барановскую эти вопросы вывели из себя. Она отказалась раскрывать свои доходы. По словам знаменитости, она никогда не позволяла себе проявлять подобную бестактность и не интересовалась благосостоянием других людей.

"А потом обиженно пишете: «Почему вы не отвечаете на мои вопросы?!». Я ни разу в своей жизни не задала такого вопроса. Меня не интересуют зарплаты и доходы других людей. Меня интересуют только моя зарплата и мой доход", - отчитала поклонников телеведущая.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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