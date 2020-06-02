2020-06-02T16:25:56+03:00
Общество

Утечку дизельного топлива в Норильске устранят за две недели

В Норильске (район Кайеркан) продолжается ликвидация утечки топлива из резервуара на ТЭЦ-3 из-за разгерметизации бака. Растекание солярки удалось сдержать на реке Амбарной
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Автор фото: Антон СОКОЛОВАвтор фото: Антон СОКОЛОВ
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Постановлением правительства Красноярского края был введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня, а также региональный режим реагирования, край оказывает всевозможную поддержку пострадавшим муниципалитетам. По словам заместителя председателя правительства Анатолия Цыкалова, главная задача сейчас – снять с водной поверхности дизельное пятно, чтобы не допустить его растекания. Погода в районе способствует ликвидации: сильный северный ветер дует против течения; помогают и установленные боновые сооружения. С помощью сорбентов ведётся обработка береговой линии и рекультивация других пострадавших земельных участков. Сергей Липин, гендиректор «Норильско-Таймырской энергетической компании», сообщил, что, в соответствии с планом действий, были оперативно мобилизованы 67 человек и около 40 единиц техники. По мнению газоспасательной службы, которая по договору с «НТЭК» занимается ликвидацией аварии, прогноз благоприятный.

По словам первого вице-президента – операционного директора «Норникеля» Сергея Дяченко, работа на месте будет вестись круглосуточно. «Мы будем полностью контролировать территории и с помощью щупов, зондов смотреть за распространением дизельного топлива в почву. Вся почва будет замещаться, вывозиться на специальные хранилища. Что касается территории, вся она будет рекультивирована. Спасатели заверили нас, что при хорошем стечении обстоятельств им удастся полностью локализовать и убрать это пятно в течение 10-14 суток».

1 июня в Норильск прибыл отряд морской спасательной службы из Мурманска с опытом устранения подобных ситуаций. В послужном списке 15-ти прибывших специалистов – более 50 операций по очистке от нефтяных загрязнений в разных странах мира. Спасатели привезли с собой специальное оборудование: боны для локализации загрязнений, скинерные системы, сорбенты и сорбирующие полотенца, надувные и каркасные емкости для сбора нефтепродуктов. Отряд расположился во временном полевом лагере на берегу Амбарки и уже приступил к работе.

Прокуратура и следственный комитет ведут проверку. По предварительным данным, у 30-тысячетонного резервуара номер 5 третьей теплоэлектроцентрали отломилось днище, случился прорыв. Вследствие чего он произошёл, будут устанавливать контролирующие органы и органы расследования, сообщил прокурор г. Норильска Владимир Большунов. Вред, нанесенный окружающей среде, будет оценен в рамках открытого уголовного дела за порчу земли.

По информации пресс-службы Заполярного филиала «Норникеля», у цистерны не выдержали опоры. В рамках расследования причин аварии рассматриваются все версии, в том числе и таяние грунтов на прилегающей территории. Всего, по информации следственных органов, вытекло около 20 тысяч тонн солярки.

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