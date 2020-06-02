«Машины Hyundai ездят по обычным дорогам»: новое поколение беспилотных авто «Яндекс» стали тестировать в Москве

Новые беспилотные автомобили «Яндекс» вышли на тестирование на дорогах Москвы. Внешне это машина Hyundai Sonata, но электронные блоки управления автомобиля были доработаны компанией Mobis.

- Машины разработаны совместно с автомобильной компанией «Hyundai». До конца 2020 года у «Яндекса» будет около 100 таких автомобилей. Машины будут проходить тестирование на городских трассах, а часть из них будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, - рассказали в пресс-службе «Яндекс».

Чем новые беспилотники отличаются от предыдущих моделей? Камер стало больше, у них разные фокусные расстояния. Радары теперь расположены на крыше авто, что позволит системе различать еще больше машин впереди и сзади. Лидары на передних крыльях стали лучше «видеть» пешеходов и транспорт.

Новое поколение беспилотных авто Яндекс стали тестировать в Москве.Машины разработаны совместно с автомобильной компанией Hyundai

- При создании новой машины мы учли опыт, накопленный за миллионы автономных километров, которые проехали наши беспилотники. А увеличение количества авто позволит нам еще быстрее совершенствовать технологию, — говорит Дмитрий Полищук, руководитель направления беспилотных автомобилей Яндекса.

Кстати, автопроизводители в будущем смогут использовать платформу для создания беспилотных автомобилей и для каршеринговых компаний, сервисов такси.

До конца 2020 года у «Яндекса» будет около 100 подобных автомобилей. Фото: Яндекс

Кстати

Четыре поколения беспилотников «Яндекс»:

1. На базе Toyota Prius. Экспериментальные экземпляры.

2. На базе Toyota Prius. Машины с унифицированным набором сенсоров, такие автомобили были в парке «Яндекса» в 2018 году.

3. На базе Toyota Prius. Машины с обновленными сенсорами, лидары переехали с крыши на боковые фендеры. Появились в 2019 году.

4. На базе Hyundai Sonata. Усовершенствовали набор сенсоров, а электронные блоки управления автомобиля были перенастроены для более эффективного взаимодействия с системой автономного управления.