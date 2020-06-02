Календарь чемпионата России по футболу 2019-2020: когда пройдут оставшиеся туры после перерыва на карантин

23 июня возобновится Кубок России по футболу. Места проведения игр турнира определятся чуть позже, будет учитываться эпидемиологическая ситуация в регионах. Финал Кубка состоится 25 июля.

19 июня также начнутся игры РПЛ (Российской Премьер-Лиги). Первым матчем станет «Крылья Советов» – «Ахмат». Матчи будут проходить на протяжении всего месяца, а последний тур состоится 22 июля.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что матчи будут проходить со зрителями. Но некоторые ограничения все же сохраняются. Так, болельщики должны обязательно носить маски и перчатки. Их отсутствие может привести к тому. что зрителя не пропустят на стадион даже при наличии билета. Кроме того, нельзя будет ни есть, ни пить (ничего кроме воды).

Но это далеко не единственные ограничения. Чтобы рассадить болельщиков подальше друг от друга, на матчи будут продавать не больше 10 процентов мест от количества, предусмотренного на стадионе. Путем несложным математических вычислений, можно сделать вывод, что больше всего зрителей сможет вместить «Газпром Арена» «Зенита» - 5 660 человек.

Напомним, чемпионат России по футболу был прерван в марте после 22 туров из-за пандемии коронавируса. На данный момент в турнире лидирует петербургский "Зенит" с 50 очками. Вторую строчку занимает "Локомотив", а на третьем месте расположился "Краснодар".

КОНКРЕТНО

23 тур

19 июня 18:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»

19 июня 20:00 «Сочи» – «Ростов»

20 июня 14:00 «Урал» – «Рубин»

20 июня 16:30 «Арсенал» – «Спартак»

20 июня 19:00 ЦСКА – «Зенит»

21 июня 15:00 «Уфа» – «Тамбов»

21 июня 17:30 «Локомотив» – «Оренбург»

21 июня 20:00 «Краснодар» – «Динамо»

Четвертьфинал Олимп-Кубка России: 23-25 июня

24 тур

26 июня 18:00 «Ахмат» – «Сочи»

26 июня 20:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

27 июня 14:00 «Оренбург» – «Краснодар»

27 июня 16:30 «Спартак» – «Уфа»

27 июня 17:30 «Рубин» – «Локомотив»

27 июня 19:00 «Динамо» – ЦСКА

27 июня 20:00 «Ростов» – «Арсенал»

28 июня 16:30 «Урал» – «Тамбов»

25 тур

30 июня 18:00 «Локомотив» – «Крылья Советов»

30 июня 20:30 ЦСКА – «Спартак»

1 июля 15:00 «Оренбург» – «Урал»

1 июля 15:00 «Уфа» – «Рубин»

1 июля 17:30 «Тамбов» – «Зенит»

1 июля 17:30 «Арсенал» – «Ахмат»

1 июля 20:00 «Ростов» – «Краснодар»

1 июля 20:00 «Сочи» – «Динамо»

26 тур

4 июля 16:30 «Динамо» – «Арсенал»

4 июля 18:30 «Крылья Советов» – «Ростов»

4 июля 18:30 «Спартак» – «Тамбов»

4 июля 20:30 «Ахмат» – ЦСКА

4 июля 20:30 «Локомотив» – «Сочи»

5 июля 16:30 «Уфа» – «Урал»

5 июля 18:30 «Рубин» – «Оренбург»

5 июля 20:30 «Краснодар» – «Зенит»

27 тур

7 июля 18:30 «Тамбов» – «Ахмат»

7 июля 20:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»

8 июля 16:00 «Оренбург» – ЦСКА

8 июля 18:00 «Зенит» – «Сочи»

8 июля 20:30 «Ростов» – «Уфа»

8 июля 20:30 «Спартак» – «Локомотив»

9 июля 17:00 «Урал» – «Динамо»

9 июля 20:30 «Рубин» – «Краснодар»

28 тур

11 июля 16:00 «Арсенал» – «Тамбов»

11 июля 18:30 «Ахмат» – «Зенит»

11 июля 20:30 «Сочи» – «Спартак»

12 июля 14:00 «Оренбург» – «Ростов»

12 июля16:30 «Локомотив» – «Уфа»

12 июля 18:30 «Динамо» – «Крылья Советов»

12 июля 18:30 ЦСКА – «Рубин»

12 июля 20:30 «Краснодар» – «Урал»

29 тур

15 июля 16:00 «Урал» – «Арсенал»

15 июля 16:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»

15 июля 18:00 «Рубин» – «Ростов»

15 июля 18:00 «Спартак» – «Ахмат»

15 июля 20:30 «Локомотив» – ЦСКА

15 июля 20:30 «Зенит» – «Оренбург»

16 июля 18:00 «Уфа» – «Динамо»

16 июля 20:30 «Тамбов» – «Сочи»

Полуфиналы Олимп-Кубка России: 18-19 июля

30 тур

22 июля 19:00 «Ростов» – «Зенит»

22 июля 19:00 «Краснодар» – «Ахмат»

22 июля 19:00 ЦСКА – «Тамбов»

22 июля 19:00 «Динамо» – «Оренбург»

22 июля 19:00 «Рубин» – «Спартак»

22 июля 19:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

22 июля 19:00 «Уфа» – «Арсенал»

22 июля 19:00 «Урал» – «Локомотив»

Финал Олимп-Кубка России: 25 июля