В Москве запустили онлайн-сервис с графиком отключений горячей воды

С коронавирусом в Москве пока ещё боремся, но и к зиме уже начали готовиться. С 1 июля в столице стартуют традиционные летние отключения горячей воды. Напомним, раньше профилактику теплосетей проводили в городе с середины мая. Но в этот раз из-за пандемии и самоизоляции дату переносили дважды. Сначала - на 1 июня, потом окончательно по решению мэра Сергея Собянина - на 1 июля.

Теперь москвичи могут узнать, когда и в каком доме отключат горячую воду.

Сегодня, 2 июня, в столице заработал информационный онлайн-сервис с графиком отключений горячей воды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Достаточно зайти на любой удобный сайт - Московской объединённой энергетической компании «МОЭК Онлайн» или на официальный портал правительства Москвы.

«Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей, - сказал Петр Бирюков. - Чтобы узнать дату и сроки отключений, нужно в поисковой строке написать название улицы и номер дома. После этого появится информация о датах начала и завершения работ».

По его словам, горячую воду в квартирах отключают на срок до десяти дней. За это время коммунальные службы успевают обновить тепловые сети и оборудование системы теплоснабжения. Чтобы найти и отремонтировать потенциально ненадежные участки, устроят гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километрах теплосетей. Кстати, в прошлом году отремонтировали более 13 тысяч километров.

Глава Комплекса городского хозяйства столицы отметил, что вынужденное сокращение срока профилактического ремонта никак не отразится на его качестве. Все отключения завершатся, как и в прошлые годы, к 1 сентября.