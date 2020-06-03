8 июня республике Карелия исполняется 100 лет

Разумеется, сама Карелия гораздо старше. Энтомологи говорят, что ее территория заселена с VII – VI тысячелетия до нашей эры. Позже племена корелов, вепсов и саами успешно воевали с соседями-викингами. В 1708 году Карелия вошла в состав Ингерманландской губернии Российской империи. 8 июня 1920 года власти Страны Советов создали Карельскую трудовую коммуну – национальную автономию в составе РСФСР, которая в статусе республики существует и по сей день.

Разумеется, 100 лет – очень важная веха в жизни региона. Поэтому 24 мая 2013 года указом президента России Владимира Путина для подготовки республики к юбилею была образована Государственная комиссия, которую возглавил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. В работе комиссии задействованы руководство Карелии, федеральные министерства и ведомства, ряд государственных компаний и корпораций, а также организаций разных форм собственности.

«СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ»

Госкомиссия в течение 7 лет работала над улучшением качества жизни в республике, ее социально-экономическим развития, повышением инвестиционной привлекательности и стимулированием деловой активности.

Карелия. На территории базы отдыха "Черные камни". Фото ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

«Задачей этой комиссии было сделать все возможное, чтобы потенциал республики: природный, экономический, интеллектуальный - был бы активно направлен на развитие республики, на обеспечение благополучия ее населения, - пояснил агентству РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко. - Постоянное внимание, упорство с их стороны позволили на практике сделать очень многое, в том числе реализовать проекты с участием федеральных министерств и ведомств, которые поддерживаются из федерального центра».

Карелия – регион приграничный. Имеет важное стратегическое значение для России с точки зрения обеспечения национальной безопасности. По ее территории проходит самая протяженная граница с Европейским союзом – 792 км. А состояние республики в то время было плачевным.

«Результаты уже первых выездов в республику показали, что по многим направлениям обстановка была настолько сложная, что ее фактически приходилось «спасать», проводя работу в ручном режиме. В дальнейшем выезды в Карелию с рассмотрением на месте проблемных вопросов стали осуществляться на системной основе практически в ежемесячном режиме, - вспоминает Рашид Нургалиев, заместитель секретаря Совета Безопасности России, руководитель одной из рабочих групп Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Обратим внимание, что из 18 городов и поселков городского типа Карелии 11 являются моногородами, а 6 из них относятся к категории монопрофильных муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением. Такая высокая концентрация моногородов со всеми существующими в них социально-экономическими проблемами, безусловно, оказывает влияние на общую обстановку в республике. Это вполне объяснимо, поскольку на территории этих муниципальных образований проживает почти четверть всего населения Карелии, а градообразующие предприятия выпускают до 80% всей производимой промышленностью региона продукции.

НА ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ

В настоящее время Карелия вышла на траекторию поступательного развития. За последние три года объем валового регионального продукта в республике увеличился на 2,2%, рост промышленного производства оставил более 5%, уровень реальной заработной платы вырос на 15%, создано более 7,9 тысяч новых рабочих мест.

Республика Карелия, Медвежьегорский район. Поездка на квадроциклах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приоритет в развитии экономики отдается современным наукоемким производствам. За последние годы прошли кардинальную модернизацию Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат и «Карельский окатыш», возрождены работа Онежского судостроительно-судоремонтного завода, запущено производство лесозаготовительной техники на Онежском тракторном заводе. Благодаря запуску этих и других проектов позволило увеличить на 38% бюджет региона, не только сократить объем государственного долга республики, но и увеличить на 5,4 млрд. рублей социальные расходы.

Положительно был решен вопрос об исключении малька радужной форели из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, что позволило увеличить в Карелии число предприятий ее выращивающих. Также организована работа по усилению контроля за выловом водных биологических ресурсов, включая воспроизводство ценных видов рыбы (например, семейства лососевых – кумжи).

В этом году на территории Кемского муниципального района завершается строительство за счет средств созданного странами-членами БРИКС Нового банка развития Белопорожских ГЭС. Строительство малых гидроэлектростанций мощностью 49,8 МВт с выработкой экологически чистой электроэнергии в объеме более 220 млн. кВт часов в год повысит надежность электроснабжения населения и предприятий Карелии, а также Северо-Западного федерального округа, снизит дефицит активной мощности в регионе, позволит эффективно развивать энергосистему республики в целом.

Петрозаводск. Ротонда на Онежской набережной.Фото: Олег ЗОЛОТО

Разумеется, большое внимание в Карелии уделялось развитию социальных проектов: открыты республиканский перинатальный центр и президентское училище, построена школа в поселке Ледмозеро, введены в строй 36 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 детских садов, 9 новых физкультурно-оздоровительных комплексов.

ТУРИСТ ГОЛОСУЕТ НОГАМИ

В 2011 году при заходе на посадку в аэропорту Петрозаводска разбился пассажирский самолет Ту-134А авиакомпания «РусЭйр». Погибло 47 человек. Развитие транспортной инфраструктуры относилось к числу приоритетных к деятельности Госкомиссии.

К 100-летию республики построен современный, комфортабельный и оснащенный новейшим оборудованием аэровокзальный комплекс аэропорта «Петрозаводск» пропускной способностью до 300 пассажиров в час. Восстановлены полеты воздушных судов в Москву, открыты новые круглогодичные авиамаршруты в города Череповец и Архангельск, а в летний период в Сочи, Анапу и Симферополь. Запущено несколько новых маршрутов скоростных поездов «Ласточка. Построены сотни километров новых дорог… Улучшение транспортной инфраструктуры оценили и туристы, которые с каждым годом все больше посещают республику.

Смоленский скит Валаамского монастыря, Карелия. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

А в республике есть на что посмотреть! За последние годы отреставрированы десятки памятников деревянного зодчества и объектов культурного наследия. Среди них Дом Ермолаева в деревне Рубчойла, в котором работает этнокультурный центр, Кемский музей Поморья, часовня Рождества Богородицы в деревне Маньга Пряжинского района и многие другие.

Осуществлена реставрация открытого и закрытого павильонов над источниками минеральных вод, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Первого русского курорта «Марциальные воды», открытого по указанию Петра I (1719 г.)».

Республика Карелия. Ансамбль Кижского погоста.Фото: Олег ЗОЛОТО

Карелия – это олицетворение природы российского Севера, которая соседствует с древними монастырями. Идеальное место для самых разных видов туризма. Здесь каждый найдет для себя занятия по душе – от активного отдыха и оздоровления, до посещения объектов культуры, этнографических и исторических памятников.