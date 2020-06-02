Выводы ученых: переболевшие коронавирусом обзаведутся на всю жизнь проблемами с легкими и сердцем

Ученые всего мира призывают всех тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, не расслабляться. Бой с вирусом закончен лишь наполовину.

Сейчас появляется все больше свидетельств того, что даже пациенты, которые сейчас перенесли COVID-19 в легкой форме, в будущем могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. И миру следует готовиться к последствиям этой пандемии, пишет издание DailyMail.

ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ

Первое, что вызывает опасение, это серьезное поражение легких. И подчас, необратимое. SARS-CoV-2 в большинстве случаев поражает оба легких, провоцируя развитие пневмонии. По мере прогрессирования болезни человеку все тяжелее становится дышать, а степень поражения легких увеличивается. Возрастает риск летального исхода. Заболевший теряет способность самостоятельно дышать и нуждается в искусственной вентиляции легких. Фактически часть пациентов, переболевших в тяжелой форме COVID-19, могут стать инвалидами на всю жизнь, поскольку функционирование их легких сократится, а после выписки из больницы им потребуется серьезная реабилитация. У многих в будущем может диагностирован легочный фиброз, который будет сопровождаться одышкой.

Это уже сейчас подтверждают китайские ученые после проведения обследований пациентов из Уханя. Ранее в марте медики из Гонконга фиксировали, что 25% переболевших COVID-19 после выписки из больницы страдали одышкой и задыхались при быстрой ходьбе.

У некоторых пациентов заметно снизилось функционирование легких - на 20-30%.

Первое, что вызывает опасение медиков, это серьезное поражение легких.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ассоциации специалистов по легочным заболеваниям и туберкулезу Нидерландов утверждают, что пострадать от коронавируса могут и те, кто перенес его бессимптомно. У них также могут остаться необратимые поражения легких. Такое предположение основывается на утверждении, что фиброз возникает из-за того, что вирус нарушает процесс заживления ран в организме.

Разумеется, в большой опасности находятся пациенты, которые оказались подключенными к ИВЛ. Искусственная вентиляция легких может привести к нарушению мукоцилиарного клиренса, то есть будет нарушен механизм защиты слизистой оболочки органов дыхания. Если кислород поступает через дыхательную маску или носовые трубки, то может произойти тот же эффект. После этого пациенту потребуется длительное восстановление.

АРИТМИЯ, МИОКАРДИТ, ИНСУЛЬТ

Врачи говорят еще об одной опасности, которую несет коронавирус: инфекция способна поражать мозг, а это может привести к судорогам и спровоцировать инсульт. Помимо этого могут оказаться поражены почки, печень, сердце и кровеносные сосуды.

У каждого пятого из 416 пациентов в больницах Уханя было выявлено поражение сердца. И отсутствие проблем с сердечно-сосудистой системой до болезни вовсе не гарантирует их отсутствие после перенесенного COVID-19. Довольно часто у заболевших отмечалась аритмия.

Медики полагают, что проблемы с сердцем возникают из-за того, что коронавирус провоцирует «цитокиновый шторм» в организме, при котором иммунная система начинает чрезмерно активно реагировать на инфекцию, что приводит к воспалению сердечной мышцы (миокардиту). В результате этого сердце начинает качать кровь медленнее, вызывая у человека одышку. Нарушается сердечный ритм.

В случае, если болезнь протекает в тяжелой форме, у пациента может повысится риск возникновения тромбов, а они уже могут привести к инсульту и затруднениям в работе дыхательной системы и сердечно-сосудистой.